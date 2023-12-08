Зарабатывают больше, чем до вторжения: в 2023 году украинские банки получили рекордную прибыль

Только четыре банка оказались неприбыльными — речь идет об убытках в размере 99 миллионов гривен.

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Доходы украинских банков за 10 месяцев текущего года составили 122,7 миллиарда гривен, что в два раза больше за соответствующий период 2021 года. Тогда финучреждениям удалось заработать 58,35 миллиарда. Об этом сообщает сервис "Опендатабот" со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

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Так, государственные "ПриватБанк" и "Ощадбанк" заработали половину от общей прибыли всех украинских банков. Увеличилась и прибыль финансовых учреждений — вдвое у "Привата" и в 19 раз — у "Ощадбанка". Отмечается, что среди всех банков только четыре зафиксировали убытки, размер которых составил 99 миллионов гривен.

Банки с иностранным капиталом, которых в Украине насчитывается 14, вышли в плюс в период с января по октябрь. Общая прибыль всех банков – 30,43 миллиарда гривен, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021-го. Среди банков с иностранным капиталом лидирует Райффайзен банк, доходы которого в 1,7 раза превышают показатели десяти месяцев довоенного периода (2021 год).

Среди самых прибыльных оказались не только государственные банки Фото: опендатабот

Тем временем банки, где есть частный капитал, увеличили свою прибыль в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом. По данным "Опендатабот", здесь лидирует банк ПУМБ, прибыль которого составила 6,48 миллиарда гривен. В то же время у "Универсал банка" рекордная прибыль была в октябре — 1,7 миллиарда гривен.

Среди банков, получивших убытки:

"Альпари банк" — 4,6 миллиона гривен убытка:

"Окси банк" — 21,6 миллиона гривен;

"Первый инвестиционный банк" — 29 миллионов гривен;

"Мотор-банк" — 44,2 миллиона гривен.

Банки поделятся прибылью с государством

21 ноября 2023 года Верховная Рада приняла законопроект №9656-д и ввела дополнительный налог на сверхприбыль украинских банков. Так, ставка налога была повышена с 18% до 50%, она будет применяться для налогообложения прибыли банков за 2023 год. А с 2024 года базовая ставка налога на прибыль для банков составит 25%.

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Ожидается, что благодаря изменениям уже до конца текущего года украинский бюджет пополнится на 24-25 миллиардов гривен.

Напомним, что этой зимой, если ВС РФ удастся снова вывести из строя украинскую энергосистему и на длительное время оставить население без электричества, работу продолжат почти половина банков по всей стране.

К слову, в НБУ продлили сроки обмена старых банкнот, которые выводят из оборота. Старые деньги можно обменять бесплатно и без ограничений в Нацбанке, или в отделениях уполномоченных банков.