Прибыль и возврат кредитов: что влияет на банки Украины и их стабильность

За первый квартал 2023 года банки Украины получили 34 млрд грн прибыли. Однако в дальнейшем риски для банков остаются высокими, особенно относительно качества кредитных портфелей.

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В первом квартале банковский сектор Украины получил очень высокую прибыль – 34 млрд. грн. Около половины прибыли сектора обеспечил ПриватБанк. Среди главных факторов доходности – рост процентного дохода, в первую очередь, от ценных бумаг, а также незначительные отчисления в резервы. Об этом сообщил НБУ в своем "Обзоре банковского сектора" за I квартал 2023 года.

"Убыточными за квартал были всего пять малых банков с совокупным убытком 0,04 млрд грн. Процентные доходы выросли существеннее, чем расходы, преимущественно, благодаря вложению свободной ликвидности в доходные депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ. Сокращение доходов от розничного кредитования балансировалось увеличением доходов от кредитование бизнеса. Процентные расходы банков вследствие повышения ставок по депозитам существенно выросли. Чистый процентный доход за квартал вырос на 41,4% в годовом исчислении", — говорят аналитики Нацбанка.

По итогам первого квартала операционно прибыльными были 57 учреждений. В то же время, по данным НБУ, чистые отчисления в резервы под кредиты за квартал составляли лишь 1,8 млрд грн (-90.2% г/г), и еще 2 млрд грн резервов было сформировано под другие активы.

В НБУ подчеркнули: кредитный риск остается ключевым для банков, однако признание ими кредитных потерь в результате войны замедлилось, и за первый квартал удельный вес неработающих кредитов повысился на 0,7 процентных пункта – до 38,8%.

"Несмотря на то, что Нацбанк принимает активные меры по уменьшению избыточной ликвидности и уменьшению процентной маржи из-за увеличения депозитных ставок, чистый процентный доход банков все еще остается на уровне четвертого квартала прошлого года. Но уменьшение расходов банков на формирование резервов (которые в первом квартале были почти в 6 раз меньше, чем расходы в предыдущем квартале) являются основной причиной увеличения прибыли сектора в этом году", – рассказал Фокусу Александр Печерицын, директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка.

Эксперт предупредил, что в ближайшее время банки могут увеличить отчисления в резервы из-за роста объемов неработающих кредитов. Это повлияет на снижение прибыльности сектора.

В течение 2023 года в банках могут увеличиться объемы неработающих кредитов, что повлияет на уровень прибыли Фото: УНИАН/Гонтар Владимир

"Мы не исключаем, что текущий уровень NPL и оценки по объему дополнительных резервов, необходимых для покрытия нанесенного войной ущерба, указывают на вероятность существенного увеличения затрат на формирование резервов уже в ближайшее время", — объяснил Печерицын.

Комментируя состояние банковского сектора, эксперт обратил внимание на предпринятые еще в прошлом году Национальным банком меры, способствовавшие стабилизации ситуации на банковском рынке.

"Нацбанк сделал многое в первые дни войны, чтобы стабилизировать банковскую систему и не дать ей разрушиться, тем самым угрожая стабильности всей экономики. Конечно, это было также достигнуто благодаря работе по стабилизации и укреплению банковской системы еще до войны. Однако, первые шаги, связанные с предоставлением дополнительного доступа к ресурсам (включая наличные средства), определенные послабления относительно нормативов, возможность введения кредитных каникул, а также введение ограничений по валютным операциям и полный контроль над финансовыми рынками спасли сектор. Повышение учетной ставки до уровня 25% и насыщение банковской системы дополнительной ликвидностью позволили увеличить процентную маржу банков и их доход от операционной деятельности, что помогло восстановить прибыльность системы во втором полугодии", – говорит Александр Печерицын.

Напомним, самую большую прибыль по результатам января-марта 2023 года получил ПриватБанк — 16,043 млрд грн.

Как сообщал Фокус, в мае 2023 года украинские банки снова начали блокировать карточки украинцев за долги.