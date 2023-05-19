Прибутки та повернення кредитів: що впливає на банки України та їх стабільність

За перший квартал 2023 року банки України отримали 34 млрд грн прибутку. Проте надалі ризики для банків лишаються високими, особливо щодо якості кредитних портфелів.

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У першому кварталі банківський сектор України отримав дуже високий прибуток – 34 млрд грн. Близько половини прибутку сектору забезпечив ПриватБанк. Серед головних факторів прибутковості — зростання процентного доходу, насамперед від цінних паперів, а також незначні відрахування в резерви. Про це повідомив НБУ у своєму "Огляді банківського сектору" за І квартал 2023 року.

"Збитковими за квартал було лише п’ять малих банків із сукупним збитком 0,04 млрд грн. Процентні доходи зросли суттєвіше, ніж витрати, переважно завдяки вкладенню вільної ліквідності у дохідні депозитні сертифікати НБУ та ОВДП. Скорочення доходів від роздрібного кредитування балансувалося збільшенням доходів від кредитування бізнесу. Процентні витрати банків внаслідок підвищення ставок за депозитами суттєво зросли. Чистий процентний дохід за квартал зріс на 41,4% у річному обчисленні", — кажуть аналітики Нацбанку.

За підсумками першого кварталу операційно прибутковими були 57 установ. В той же час, за даними НБУ, чисті відрахування до резервів під кредити за квартал становили лише 1,8 млрд грн (-90.2% р/р), і ще 2 млрд грн резервів було сформовано під інші активи.

В НБУ підкреслили: кредитний ризик залишається ключовим для банків, проте визнання ними кредитних втрат унаслідок війни уповільнилося, і за перший квартал питома вага кредитів що непрацюють підвищилася на 0,7 відсоткового пункту – до 38,8%.

"Попри те, що Нацбанк вживає активних заходів щодо зменшення надлишкової ліквідності і зменшення процентної маржі через збільшення депозитних ставок, чистий процентний дохід банків все ще лишається на рівні четвертого кварталу минулого року. Але зменшення видатків банків на формування резервів (котрі в першому кварталі були майже в 6 разів менші, аніж витрати у попередньому кварталі) є основною причиною збільшення прибутків сектору в цьому році", — розповів Фокусу Олександр Печерицин, директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку.

Експерт попередив, що незабаром банки можуть збільшити відрахування в резерви через зростання рівня непрацюючих кредитів. Це вплине на зменшення прибутковості сектору.

Упродовж 2023 року в банках можуть збільшитися обсяги непрацюючих кредитах, що вплине на рівень прибутків Фото: УНІАН/Гонтар Володимир

"Ми не виключаємо, що поточний рівень NPL і оцінки щодо обсягу додаткових резервів, необхідних для покриття спричинених війною збитків, вказують на ймовірність суттєвого збільшення витрат на формування резервів вже незабаром", — пояснив Печерицин.

Коментуючи стан банківського сектору, експерт звернув увагу на здійснені ще минулого року Національним банком заходи, які сприяли стабілізації ситуації на банківському ринку.

"Нацбанк зробив багато у перші дні війни, щоб стабілізувати банківську систему і не дати їй зруйнуватись, тим самим загрожуючи стабільності всієї економіки. Звичайно, це було також досягнуто завдяки роботі щодо стабілізації і зміцнення банківської системи ще до війни. Проте, перші кроки, пов’язані з наданням додаткового доступу до ресурсів (включаючи готівкові кошти), певні послаблення щодо нормативів, можливість запровадження кредитних канікул, а також введення обмежень щодо валютних операцій і повний контроль над фінансовими ринками врятували сектор. Підняття облікової ставки до рівня 25% і насичення банківської системи додатковою ліквідністю дозволили збільшити процентну маржу банків і їхній дохід від операційної діяльності, що допомогло відновити прибутковість системи у другому півріччі", — каже Олександр Печерицин.

Нагадаємо, найбільший прибуток за результатами січня-березня 2023 року отримав ПриватБанк – 16,043 млрд грн.

Як повідомляв Фокус, у травні 2023 року українські банки знову почали блокувати картки українців за борги.