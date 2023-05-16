Тримаються на плаву: як банки України заробляють за рік після вторгнення Росії

У Національному банку підрахували, скільки заробили українські банки в перші місяці 2023 року на тлі війни з Росією, що триває.

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Банки України продовжують адаптуватися до банківського бізнесу в умовах повномасштабної війни з Росією. Із січня до березня 2023 року фінустанови отримали 34,056 млрд гривень прибутку після оподаткування, свідчать дані Нацбанку України.

На вершині рейтингу за прибутковістю — державний "Приватбанк", який заробив 16,043 млрд гривень. За даними НБУ, на другому місці ще один держбанк — "Ощадбанк", доходи якого становили 2,089 млрд гривень.

Найприбутковіші банки за підсумками перших трьох місяців 2023 року:

"Приватбанк" — 16,043 млрд гривень;

"Ощадбанк" — 2,089 млрд гривень;

"Райффайзен Банк" — 2,061 млрд гривень заробітку;

"Укрсиббанк" — 1,747 млрд гривень;

ПУМБ — 1,545 млрд гривень;

"ОТП Банк" – 1,459 млрд гривень;

"Укргазбанк" — 1,434 млрд гривень;

"СітіБанк" — 1,399 млрд гривень;

"Сенс Банк" — 1,194 млрд гривень;

"Укрексімбанк" — 1,135 млрд гривень.

За даними НБУ, 60 із 65 банків отримали прибуток на суму 34,096 млрд гривень, а 5 банків показали збитки в 39,8 млн гривень.

Що відбувалося з банками у 2022 році

Як повідомляли в НБУ, у січні – червні 2022 року банки продемонстрували негативний фінансовий результат у сумі 4,6 млрд гривень. Усі великі банки пропонували позичальникам "кредитні канікули", деякі фінустанови тимчасово знизили ставки споживчих кредитів. Це призвело до різкого скорочення процентних доходів у роздрібному сегменті.

"Операційний результат банків залишався позитивним: чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви за підсумками другого кварталу склав 33,5 млрд грн порівняно з 23,5 млрд грн у другому кварталі 2021 року", — пояснювали експерти НБУ.

Водночас за підсумками півріччя 47 банків із 68 отримали прибуток. Чистий прибуток таких банків досяг 10 млрд грн. У банках кажуть, що продовжують шукати можливості отримання прибутку.

Нагадаємо, Фокус розповідав про банківську кризу в США. 1 травня 2023 стало відомо про банкрутство каліфорнійського First Republic Bank. За даними Bloomberg, фінустанова входила до двадцятки найбільших банків США.