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Экономика

Еще есть время: НБУ обновил сроки приема старых банкнот, которые выводят из оборота (фото)

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Фото: nbu.gov.ua | Старые банктноты можно обменять до конца действия военного положения

Старые деньги можно обменять бесплатно и без ограничений в Нацбанке, или в отделениях упролномоченных банков.

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Национальный банк Украины продлил срок обмена мелких монет и банкнот гривны старого образца, введенных в обращение до 2003 года, которые изымаются из обращения и перестали быть средством платежа. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Срок обмена

Обменять монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска можно будет до конца действия военного положения в Украине и еще три месяца после его прекращения или отмены.

Где обменять старые монеты и купюры

Обменять старые деньги можно бесплатно и без ограничений в подразделениях Национального банка в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Хмельницком.

Также деньги можно обменять в отделениях уполномоченных банков:

  • Ощадбанк;
  • ПриватБанк;
  • Райффайзен Банк;
  • ПУМБ.

Информацию, в каких именно отделениях и филиалах можно совершить обмен, можно узнать на официальных сайтах этих банков.

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Обменять старые деньги можно будет до конца срока действия военного положения и еще три месяца спустя
Фото: пресс-служба Нацбанка

Как обменять старые деньги

Обменять монеты и банкноты всех номиналов можно в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет).

История изъятия

С 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения. Также с 1 октября 2020 года из обращения изымаются монеты номиналом 25 копеек и завершается процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска.

Для чего это делается

Решение об изъятии старых банкнот и монет из наличного обращения — часть комплексного решения по оптимизации Национальным банком Украины номинального ряда банкнот и монет гривны. Это повысит защиту и качество денег и сделает наличные расчеты более комфортными и простыми.

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