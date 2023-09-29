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Економіка

Ще є час: НБУ оновив терміни приймання старих банкнот, які виводять з обігу (фото)

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Фото: nbu.gov.ua | Старі банктноти можна обміняти до кінця дії воєнного стану

Старі гроші можна обміняти безоплатно і без обмежень у Нацбанку, або у відділеннях уповноважених банків.

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Національний банк України продовжив термін обміну дрібних монет і банкнот гривні старого зразка, введених в обіг до 2003 року, які вилучаються з обігу і перестали бути засобом платежу. Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Термін обміну

Обміняти монети номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок і банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску можна буде до кінця дії воєнного стану в Україні та ще три місяці після його припинення або скасування.

Де обміняти старі монети та купюри

Обміняти старі гроші можна безоплатно і без обмежень у підрозділах Національного банку в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Хмельницькому.

Також гроші можна обміняти у відділеннях уповноважених банків:

  • Ощадбанк;
  • ПриватБанк;
  • Райффайзен Банк;
  • ПУМБ.

Інформацію, в яких саме відділеннях і філіях можна здійснити обмін, можна дізнатися на офіційних сайтах цих банків.

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Обміняти старі гроші можна буде до кінця терміну дії воєнного стану і ще три місяці потому
Фото: пресслужба Нацбанку

Як обміняти старі гроші

Обміняти монети та банкноти всіх номіналів можна в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет).

Історія вилучення

З 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом і вилучаються з готівкового обігу. Також з 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок і завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Для чого це робиться

Рішення про вилучення старих банкнот і монет з готівкового обігу — частина комплексного рішення щодо оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот і монет гривні. Це підвищить захист і якість грошей та зробить готівкові розрахунки комфортнішими та простішими.

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