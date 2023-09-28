В Україні не прийматимуть деякі купюри та монети: на обмін є три дні

Обміняти старі купюри і дрібні монети можна буде до 30 вересня в Нацбанку або в уповноважених банках.

Related video

В Україні з 1 жовтня 2023 року припинять приймати з обігу дрібні монети і банкноти гривні старих зразків до 2003 року. Про це повідомляє Національний банк України.

На обмін цих купюр і монет залишилося три дні — до 30 вересня.

Де обміняти

Обміняти дрібні монети і банкноти можна:

у Національному банку України (адреси відділень можна знайти на сайті НБУ);

в уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ). Актуальну інформацію про те, в яких відділеннях і філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків.

Як обміняти

Обмін здійснюється без стягнення плати. Важливо пам'ятати, що:

Обміняти можна тільки монети та банкноти, які перебувають у хорошому стані.

Обміняти можна тільки цілі монети і банкноти.

Обміняти можна тільки монети і банкноти в сумі, кратній 10 копійкам (для розмінних монет).

Історія вилучення

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом і вилучаються з готівкового обігу. З 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок.

Нагадаємо також, у Міністерстві соціальної політики України заявили, що готові до лібералізації цін на комунальні послуги відповідно до рекомендацій, отриманих від США.