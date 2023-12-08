Є умова: в НБУ розповіли, коли можуть скасувати валютні обмеження

Як пояснив голова регулятора Андрій Пишний, подальша лібералізація валютних обмежень відбуватиметься поетапно і пов'язана вона з умовами, а не з конкретними датами.

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Національний банк України (НБУ) буде і надалі планує знімати обмеження на валютному ринку, але за однієї умови: ситуація з курсом долара щодо гривні має бути стабільною. На політику Нацбанку також впливатиме рівень міжнародної фінансової допомоги. Про це сказав в інтерв'ю виданню Euromoney голова НБУ Андрій Пишний.

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Він зазначив, що подальша лібералізація валютних обмежень відбуватиметься поетапно. Усі процеси будуть пов'язані з умовами, а не з конкретними датами.

"Валютна лібералізація безпосередньо залежатиме від того, наскільки добре ми зможемо забезпечити стабільність обмінного курсу і цін за керованого обмінного курсу", — сказав він.

Проте, як зазначають журналісти, в НБУ розуміють ризики більш ізоляціоністської течії в політиці США.

"Стабільність обмінного курсу забезпечується насамперед завдяки міжнародній фінансовій підтримці, яка дає нам змогу поповнювати міжнародні резерви", — зазначив Андрій Пишний.

У публікації сказано, за бюджетного дефіциту через війну, фінансова допомога з боку партнерів дала змогу Україні ще 2022 року відмовитися від монетарного фінансування, а цієї осені впровадити гнучкий обмінний курс і зосередитися на таргетуванні інфляції.

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З кінця липня 2022 року Нацбанк тримав під контролем офіційний курс національної валюти на рівні 36,5686 грн щодо 1 долара США. Але з 2 жовтня поточного року в Україні діє гнучкий обмінний курс, хоча ситуацію на валютному ринку продовжує контролювати Національний банк. Так, регулятор компенсує структурний дефіцит валюти, тому з курсом відбуваються коливання — долар то дорожчає, то дешевшає.

Крім того, з 1 грудня 2023 року Нацбанк зняв усі обмеження для банків і небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.

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Раніше Фокус писав, що з першого дня війни і далі у 2022 році Нацбанк ухвалив низку рішень, які стабілізували відтік грошей з банків і дали змогу банкам надалі нарощувати ліквідність.

Тим часом нагадаємо, що доходи українських банків за підсумками 2023 року будуть рекордними за всю історію банківської системи. Так, за десять місяців поточного року фінустанови вже заробили 122,7 мільярда гривень — удвічі більше, ніж 2021 року.