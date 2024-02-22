В обход Польши: экспортные грузы из Украины станут переправлять по Дунаю (фото)

По информации Минобновления, речные перевозки украинского экспорта флотом Украинского Дунайского пароходства являются альтернативой для 2-5 тысяч автомобильных грузовиков.

Украина разработала три новых маршрута для перевозки украинского экспорта в обход Польши. Об этом 22 февраля сообщает на официальной странице в Facebook Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Грузы могут переплавлять речным транспортом в Румынию и Германию — украинское зерно будет доставляться в румынские города Констанца и Галац, а также немецкий город Регенсбург.

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Соответствующие маршруты предложили в Украинском Дунайском пароходстве (УДП), которое и разработало три линии для баржевых караванов:

Украина — Галац. Наиболее быстрый маршрут для переброски груза через западную границу в страны ЕС. Учитывая большое расстояние речной караван может совершать 5-7 рейсов в Галац в месяц. Поэтому, срок доставки контейнеров составит всего несколько дней;

Украина — Регенсбург. Маршрут позволяет доставить груз в ближайшую немецкую точку к основному рынку потребления украинского экспорта или в любой порт на Среднем и Верхнем Дунае. Продолжительность рейса по этому маршруту немного длиннее, чем через Галац;

Украина — Констанца. Здесь доставка груза будет осуществляться в один из крупнейших европейских морских портов с возможностью дальнейшего экспорта в любую точку мира.

Министерство уточняет, что пароходство планирует выставить на контейнерные линии дополнительные баржевые караваны, которые ежемесячно обеспечат доставку 2,1 тысяч контейнеров в Регенсбург или 5,9 тысяч контейнеров в Констанцу. То есть речные перевозки флотом УДП являются альтернативой для 2-5 тысяч автомобильных грузовиков.

В то же время УДП может работать с контейнерами TEU/FEU, а также рефконтейнерами.

Напомним, 21 февраля заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что будут введены новые ограничения по импорту украинской продукции, если переговоры с Украиной окажутся нерезультативными. По его словам, форма протеста польских фермеров показывает масштабы недовольства в стране.

В тот же день представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что водители украинских грузовиков начали ездить на запад через Венгрию и Словакию в результате блокады пунктов пропуска на границе с Польшей.