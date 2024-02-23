"Сегодня будет на границе": Шмыгаль едет на переговоры с Польшей из-за протестов, — Зеленский

По словам президента Украины, сегодня конфликт можно будет решить, однако собирается ли посетить границу польская сторона — неизвестно. 24 февраля у Киева будут другие заботы, которые связаны с годовщиной полномасштабной войны.

К польской границе 23 февраля приедет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, где попытается с помощью переговоров решить сложившийся конфликт с фермерами. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

По его словам, глава правительства прибудет вместе с соответствующими министрами, которые работают над вопросами экспорта, импорта, товарооборота, логистики, инфраструктуры и агропромышленного комплекса. Это также руководители пограничной службы.

"Эта группа во главе с премьер-министром сегодня будет на границе с Польшей. Будут ли польские коллеги — это их личное решение. Завтра мы не можем быть", — заявил Владимир Зеленский.

24 февраля этот вопрос на границе решить не удастся, ведь у Киева будет другие заботы, которые связаны с годовщиной полномасштабной войны, о чем польскую сторону сразу же предупредили.

Отдельно украинский глава государства обратился к отечественным фермерам с благодарностью за то, что они самостоятельно не пытаются ничего блокировать даже несмотря на то, что их продукты питания не идут транзитом через Польшу из-за того, что происходит на границе.

"Украинское зерно не идет на рынок Польши. По желанию польской стороны. Мы обнаружили новые пути. Но когда мы говорим о транзите, это немного вне европейского законодательства. Поэтому мы готовы и будем делать все, чтобы решить этот вопрос", — продолжил Владимир Зеленский.

Напомним, 23 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль также высказался о блокаде границы поляками. По его словам, идет подготовка предложений польской стороне по разблокированию польскими фермерами границы. Он собирается провести с ними "прагматичный диалог".