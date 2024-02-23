Преступников должны наказать: польские фермеры снова повредили украинский зерновоз (фото)

Неизвестные испортили украинскую агропродукцию, которая направлялась в Германию. Глава министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков призвал найти и наказать виновных.

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Около 9 часов утра пятницы, 23 февраля, на железнодорожном пункте пропуска "Дорогуск" неизвестные повредили люки в украинских зерновозах, которые везли рапс. Груз направлялся транзитом через Польшу в немецкий Гамбург. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В "Укрзализныце" инцидент назвали очередным незаконным вмешательством в работу железнодорожного транспорта.

"Утром неизвестные лица на станции Дорогуск открыли люки двух зерновозов колеи 1435 мм и высыпали рапс, следовавший в Германию. Этот груз, как и другая аграрная продукция, ехал транзитом через территорию Польши. Укрзализныця готовит соответствующее обращение об инциденте в правоохранительные органы Польши", — заявили в компании.

Глава министерства инфраструктуры Александр Кубраков призвал найти и наказать виновников.

"Ненаказанные преступления всегда возвращаются. Будь то военная агрессия или поврежденное зерно. Преступники должны быть найдены и наказаны немедленно, чтобы у других не было соблазна их повторить", — заявил Кубраков.

Напомним, 20 февраля, на грузовой станции "Медика" польские протестующие высыпали кукурузу из двух украинских вагонов, которые направлялись в Германию транзитом через Польшу. Рассыпанное украинское зерно министр инфраструктуры Украины назвал очередной политической провокацией, которая направлена на раскол между двумя народами.

На блокаду поляками границы с Украиной отреагировал президент Владимир Зеленский. Он предложил президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру Дональду Туску приехать на границу для урегулирования ситуации.

В администрации Дуды идею Зеленского встретиться поддержали, но считают, что встречу лучше провести в другом месте, а не на границе. Безопаснее встретиться в Варшаве, Жешуве или Люблине.