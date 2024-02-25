"Четвертый случай вандализма": в Польше повредили 8 вагонов с украинским урожаем (фото)

По словам министра инфраструктуры Александра Кубраков, Украина добросовестно выполняет свои обязательства. Ни зерно, ни кукуруза, ни рапс – не остается в Польше.

В Польше неизвестные лица в ночь с 24 на 25 февраля высыпали по меньшей мере 8 полувагонов украинской кукурузы. Этот инцидент произошел на железной дороге в селе Котомеж Быдгожского уезда Куявско-Поморского воеводства. Это самая масштабная порча украинского зерна с начала протестов польских фермеров. О незаконном вмешательстве в работу железнодорожного транспорта сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Инцидент произошел в 150 км от порта Гданьск, откуда груз должен был отправиться за пределы Польши. То есть, украинская сельскохозяйственная продукция ехала транзитом через страну.

Фото: t.me/UkrzalInfo

"Укрзализныця фактически ежедневно фиксирует системную порчу украинских грузов на территории Польши. Это преступление против Украины, вышедшее из-под контроля. И чем дольше ситуации будет уделяться со стороны Польши недостаточное внимание и не будут приниматься соответствующие решения, тем более сложной и неконтролируемой будет ситуация", — отметили в ведомстве.

Фото: t.me/UkrzalInfo

На данную ситуацию резко отреагировал министр инфраструктуры Александр Кубраков. По его словам, Украина добросовестно выполняет свои обязательства. Согласно существующим договоренностям с правительством Республики Польша, украинская сторона не экспортирует некоторые виды аграрной продукции на ее территорию.

"Это подтверждено на официальном уровне – ни зерно, ни кукуруза, ни рапс – не остается там. Это четвертый случай вандализма на польских железнодорожных станциях. Четвертый случай безнаказанности и безответственности", — отметил министр.

Напомним, 24 февраля сообщалось о том, что в Польше снова высыпали украинскую агропродукцию. По словам министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, системное уничтожение украинской агропродукции похоже на спланированные диверсии.