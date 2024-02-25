"Будем защищать бизнес": Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей (видео)

Президент Украины отметил, что для нас важно сохранить союз с Польшей. Но он считает несправедливым использовать нашу страну, как способ давления на европейские институты.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на границе с Польшей, сказал, что Украина предпримет шаги для защиты нашего бизнеса в случае, если договориться с польской стороной насчет экспорта и транзита продукции не удастся. Об этом он заявил на пресс-конференции 25 февраля по итогам форума "Украина. Год 2024".

По словам президента, были проведены встречи с польскими чиновниками по ситуации на украинско-польской границе. Он отметил, что еще с апреля прошлого года было понятно, что это политическая история и сегодня это подтверждает Еврокомиссия. По его словам, в Польше продолжается внутренняя борьба. Украинский народ благодарен польскому обществу, которое поддерживает наше государство.

Владимир Зеленский считает несправедливым использовать Украину, как способ давления на европейские институты.

"Очень не хотелось, чтобы политики так поступали. Эта граница, которая у нас сейчас есть, была между нашими обществами. Люди там умные, они разберутся. Так же, как и наши люди разобрались в чем дело. Использовать Украину как давление на европейские институции — это просто несправедливо. Я думаю, что премьеры найдут ответные шаги. Для нас важно сохранить союз с Польшей. Если шаги не найдутся, мы будем защищать наш бизнес", — заявил Зеленский.

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Напомним, 25 февраля сообщалось, что в Польше повредили 8 вагонов с украинским урожаем. По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, Украина добросовестно выполняет свои обязательства. Ни зерно, ни кукуруза, ни рапс – не остается в Польше.

Ранее, 24 февраля сообщалось о том, что в Польше снова высыпали украинскую агропродукцию. По словам министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, системное уничтожение украинской агропродукции похоже на спланированные диверсии.