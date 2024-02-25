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"Будем защищать бизнес": Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей (видео)

Татьяна Ковальчук
Фото: Офис президента Украины | Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей

Президент Украины отметил, что для нас важно сохранить союз с Польшей. Но он считает несправедливым использовать нашу страну, как способ давления на европейские институты.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на границе с Польшей, сказал, что Украина предпримет шаги для защиты нашего бизнеса в случае, если договориться с польской стороной насчет экспорта и транзита продукции не удастся. Об этом он заявил на пресс-конференции 25 февраля по итогам форума "Украина. Год 2024".

По словам президента, были проведены встречи с польскими чиновниками по ситуации на украинско-польской границе. Он отметил, что еще с апреля прошлого года было понятно, что это политическая история и сегодня это подтверждает Еврокомиссия. По его словам, в Польше продолжается внутренняя борьба. Украинский народ благодарен польскому обществу, которое поддерживает наше государство.

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Владимир Зеленский считает несправедливым использовать Украину, как способ давления на европейские институты.

"Очень не хотелось, чтобы политики так поступали. Эта граница, которая у нас сейчас есть, была между нашими обществами. Люди там умные, они разберутся. Так же, как и наши люди разобрались в чем дело. Использовать Украину как давление на европейские институции — это просто несправедливо. Я думаю, что премьеры найдут ответные шаги. Для нас важно сохранить союз с Польшей. Если шаги не найдутся, мы будем защищать наш бизнес", — заявил Зеленский.

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Напомним, 25 февраля сообщалось, что в Польше повредили 8 вагонов с украинским урожаем. По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, Украина добросовестно выполняет свои обязательства. Ни зерно, ни кукуруза, ни рапс – не остается в Польше.

Ранее, 24 февраля сообщалось о том, что в Польше снова высыпали украинскую агропродукцию. По словам министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, системное уничтожение украинской агропродукции похоже на спланированные диверсии.