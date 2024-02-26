Польские перевозчики хотят возобновить протесты на границе с Украиной: в СМИ назвали дату

По информации медиа, забастовщики из Люблинщины и Подкарпатья снова хотят заблокировать переходы в Гребенном, Дорогуске, Корчевой и вероятно, Медике.

Новая неделя может принести новые протесты на границе с Украиной. Уже с 1 марта к забастовке польских фермеров планируют присоединиться перевозчики. Об этом сообщил корреспондент RMF FM.

По информации журналиста, перевозчики из Люблинщины и Подкарпатья снова хотят заблокировать переходы в Гребенном, Дорогуске, Корчевой и вероятно, Медике.

Что говорят в Польше

"Мы имели сообщение от Министерства инфраструктуры, что будет представлен проект закона, который усилит проверки украинских перевозчиков, но прошли недели, а проекта нет", — комментирует журналистам ситуацию на границе президент Ассоциации транспорта и логистики Польши Мацей Вронский.

По его словам, перевозчики все еще протестуют, однако неофициально.

"Для меня это также абсолютно несерьезно, мы должны дать возможность правительственному управлению реализовать пункты соглашения, заключенного в январе. Я против усиления протестов, я против блокирования дорог, я за решение проблем конкретных общин", — отмечает Вронский.

Журналисты считают, что сигналы фермеров и перевозчиков свидетельствуют о том, что если до четверга в этом вопросе не произойдет сдвигов, то масштаб и количество протестов на границе с Украиной может только возрасти.

Какие потери принесли протесты

В RMF отмечают, что убытки, вызванные блокированием польско-украинских пограничных переходов, которые длились более 10 недель, могли принести несколько сотен миллионов евро убытков.

"Такая большая сумма объясняется тем, что стоимость всей годовой транспортировки из Польши в Украину составляет примерно 10 миллиардов евро", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 февраля сообщалось, что в Польше повредили 8 вагонов с украинским урожаем. По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, Украина добросовестно выполняет свои обязательства. Ни зерно, ни кукуруза, ни рапс — не остается в Польше.

Ранее, 24 февраля сообщалось о том, что в Польше снова высыпали украинскую агропродукцию. По словам министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, системное уничтожение украинской агропродукции похоже на спланированные диверсии.