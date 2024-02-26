ЕС принял 13-й пакет санкций против России, предусматривающий ограничения на торговлю товарами и технологиями со страной-агрессором, перечень которых содержит более 70 наименований. Фокус спросил у эксперта об эффекте и сроках введения ограничений, связанных с энергетической сферой.

Кроме того, что в 13-й антироссийский пакет вошли санкции против 106 физических и 88 юридических лиц, в документе говорится, в частности, об ограничении в отношении полупроводниковых приборов различных типов, электронных интегральных схем, производственного и испытательного оборудования, включая машины и аппараты, печатные схемы, пульты, панели, консоли, аппаратуру с числовым программным управлением. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Отдельный раздел предусматривает запрет на продажу фотокамер, датчиков и оптических компонентов. Туда же включены телескопические прицелы, перископы, телескопы, термометры и пирометры, термостаты.

Как отметил Фокусу заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, ограничительные меры распространяются на ряд предметов электромагнитного оборудования. В их число входят двигатели постоянного тока и генераторы постоянного тока, трансформаторы, несколько разновидностей конденсаторов, резисторов, реле и тому подобное.

Он пояснил, что таким образом энергетическая отрасль РФ из-за санкций, в частности, 13-го пакета поставлена в режим, который не предусматривает любое обновление мощностей и работу на накопленных резервах.

"Это не означает, что производство энергетических товаров и услуг прекратится, но это означает, что это производство прекратит рост. В случае, если потребление электроэнергии увеличится, то в энергетической компании не смогут удовлетворить этот рост и будут вынуждены поднимать цены и тарифы для того, чтобы лишь сохранить нынешний уровень производства", — добавил Рябцев.

В санкционном перечне содержатся и станки для обработки любых материалов, строительные инструменты и машины, сопутствующие товары Фото: pexels.com

Отметим, что в санкционном перечне содержатся и станки для обработки любых материалов, строительные инструменты и машины, сопутствующие товары. Фактически, речь идет о некоторых материалах, которые агрессор мог бы использовать для войны в Украине.

Санкции также распространены на электронные устройства и модули. Речь идет, в частности, о блоках для вычислительных машин, машин для приема, преобразования и передачи или регенерации голоса, изображений или других данных, другой аппаратуры для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая устройства для связи в проводных или беспроводных сетях, о телефонах для сетей сотовой связи или для других беспроводных сетей, радионавигационную аппаратуру, приборы и устройства для авиационной или космической навигации. Все это должно сократить для Кремля возможности быстро производить вооружение для войны в Украине.

В приложении к санкционному регламенту ЕС значатся химические вещества, металлы, сплавы, композиты и другие современные материалы.

Ограничительные меры распространяются на детали и узлы машин. Так, в списке указано несколько видов подшипников.

Однако, следует ли Украине и миру ожидать быстрого эффекта от новых санкций?

"Когда принимаются санкции, то их эффект ожидается не раньше, чем через несколько месяцев, а то и лет. Поэтому говорить о каком-то эффекте от тех или иных санкций сразу после их введения неправильно. Кроме того, когда вводят санкции, они их вводят комплексно, и именно комплексный эффект ожидается. Мы видим, что уже 13-й пакет санкций, и может сложиться впечатление, что они никак не действуют, но если посмотреть на комплексный эффект, то можно увидеть некоторые особенности, касающиеся энергетического комплекса", — говорит Геннадий Рябцев в комментарии Фокусу.

ЕС принял 13-й пакет санкций против России, предусматривающий ограничения на торговлю товарами и технологиями со страной-агрессором

По его словам, происходит следующее — увеличивается продолжительность межремонтных промежутков на энергетических объектах, сокращается количество установленного нового оборудования, переносится на неопределенный срок мероприятия по модернизации и обновлению производства и прекращается разработка новых месторождений, если речь идет об энергетике, не строятся новые объекты.

Добавим, что регламент вступил в силу на следующий день после его публикации в "Официальном журнале" Европейского Союза, то есть 24 февраля 2024 года.

Напомним, Фокус приводил слова заместителя начальника украинской разведки Вадима Скибицкого о том, что из-за санкций противник начал заменять западные детали для комплектования отечественными. Соответственно, ракетное вооружение уже не соответствует заявленным характеристикам. В то же время российским оккупантам удалось увеличить производство ракет до 130 единиц в месяц.