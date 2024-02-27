Арестовали главный офис "Синэво": компания сделала заявление о работе лабораторий

По информации компании "Синэво Украина", без услуг современной лабораторной диагностики останутся около 300 тысяч пациентов ежемесячно, в том числе те, кто обслуживается сетью "Синэво" на бесплатной основе — бойцы Сил ТрО ВСУ, пациенты Института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова, центра протезирования и реабилитации Superhumans Center и др.

Центральный офис и киевская лаборатория компании "Синэво Украина" вынуждены прекратить работу из-за ареста зданий по делу Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом Европейская медицинская лаборатория сообщает в собственном Facebook.

"Синэво Украина" рассматривает арест, наложенный ГБР, как давление на компанию и призывает отменить его, называя безосновательным и противозаконным.

"Компания Синэво Украина призывает ГБР и органы власти к скорейшему решению вопроса в правовом поле и отмене незаконного ареста здания лаборатории. В случае немедленного нерешения вопроса лаборатория "Синэво" будет вынуждена прекратить свою деятельность в здании, что приведет к полной остановке работы "Синэво Украина", — говорится в заявлении компании.

Как указано в сообщении "Синэво", без услуг современной лабораторной диагностики останутся около 300 тысяч пациентов ежемесячно, в том числе те, кто обслуживается сетью "Синэво" на бесплатной основе. Речь идет о пациентах по программе медгарантий Национальной службы здоровья Украины, бойцах Сил ТрО ВСУ, пациентах Института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова и центра протезирования и реабилитации Superhumans Center.

В релизе компании подчеркивают, что в результате ареста бюджет Украины потеряет сотни миллионов гривен налогов и сборов — только за 2023 год было уплачено около 310 миллионов гривен, более 2300 сотрудников компании станут безработными, а инвестиционному имиджу Украины будет нанесен непоправимый ущерб.

Что случилось

Арест на здание, в котором размещаются главный офис и киевская лаборатория компании "Синэво Украина", наложен Лычаковским районным судом города Львова в уголовном производстве ГБР о выводе из государственной собственности недвижимого имущества в период с 2016-го по 2021 год.

"Уголовное производство ГБР не имеет никакого отношения ни к международной группе Medicover, ни к зданию, которое принадлежит группе и на которое наложен арест. Ведь международная группа Medicover в лице своего участника — кипрской компании "Линкмикс Холдингс Лимитед" — приобрела здание еще в 2010 году у физических лиц", — подчеркивает пресс-служба "Синэво".

Судя по судебному реестру, арест был наложен еще в мае 2022 года. По версии следствия, владельцем здания, где сейчас размещается "Синэво", в 2016 году было государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности "Масма". А на "Линкмикс Холдингс Лимитед" его зарегистрировали 21 марта 2016 года на основании якобы поддельного договора купли-продажи от 2010 года.

В то же время пресс-служба "Синэво" сообщила, что в период с 2013-го по 2016 год в здании провели реконструкцию, в рамках которой площадь выросла более чем втрое.

"По законодательству Украины, после такой реконструкции здание считается вновь созданным объектом", — считает компания.

Несмотря на это, в ноябре 2023 года "Линкмикс Холдингс Лимитед" получила отказ в отмене ареста.

Что известно о компании "Синэво Украина"

"Синэво Украина" входит в европейский медицинский холдинг Medicover, чьи акции котируются на Стокгольмской бирже. В Украине сеть начала работать в 2007 году и сейчас объединяет более 340 отделений в 139 городах страны.

За год они обслуживают около 4 миллионов человек. Доход компании в 2022 году составил 1,3 миллиарда гривен, а чистый убыток — 247 миллионов гривен.

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