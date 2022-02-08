Штрафы, обыски, арест счетов. Как государство давит на большой бизнес

Генпрокуратура арестовала счета "АрселорМиттал Кривой Рог", налоговая доначислила медицинской лаборатории "Синево" 1,1 млрд грн налогов, Госпродпотебслужба наложила на компанию "Нова пошта" штраф 325 млн грн. Все это — свежие примеры того, как государство поступает с большим бизнесом.

Власти рассчитывают на инвестиции, однако скандалы, связанные с претензиями государственных органов к крупным налогоплательщикам, не утихают. В таких обстоятельствах услуги обещанных властями инвестиционных нянь никому не нужны.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

И хотя никто не спорит, что правоохранительные органы имеют право проверять любой бизнес, а конфликты госструктур с предприятиями происходят и за рубежом, украинский бизнес-омбудсмен Роман Ващук считает, что у нас ситуация нетипичная для Запада.

"Что наблюдается в Украине (сейчас в меньшей мере, но все еще заметно): попробовали одно — не получилось. Вдруг подключают второе средство атаки, потом — третье. В такой ситуации начинаешь думать, что и кто за этим может стоять", — говорит Ващук.

"Аналитическое" БЭБ начало с обысков

Недавно созданное Бюро экономической безопасности (БЭБ) 1 февраля объявило об обысках на предприятиях по производству и переработке полезных ископаемых. Сотрудников четырех компаний подозревают в уклонении от уплаты налогов — якобы служащие специально занижали рентную плату за пользование недрами в 2018-2020 годах. По данным БЭБ, из-за этого государство могло потерять около 18 млрд грн.

Со своей стороны, об обысках правоохранителей также сообщила группа "Метинвест". В группе компаний заявили о давлении со стороны силовых структур, назвали обыски неправомерными, заявили о безосновательном изъятии компьютеров, остановке деятельности предприятия и многочисленных нарушениях.

В Украине такая ситуация — не исключение. Константин Соляр, партнер практики налогового права Asters, говорит: "На Западе налоговый орган с плательщиком налогов приходят к экономически наболее целесообразному подходу к спорным вопросам. У нас же на это обычно нельзя рассчитывать".

[ + – ] Ситуация вокруг "АрселорМиттал" касается методики начисления, вытекающей из способов добычи, специфики переработки руды Фото: Getty Images

"С точки зрения того, что предусмотрено законом, — БЭБ больше похож на силовую налоговую милицию, которую хотели ликвидировать, чем на то, что обсуждалось вначале, когда только возникла эта идея", — признает директор по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший и.о. главы Минэкономразвития, торговли и сельского хозяйства Украины Павел Кухта.

Дело о руде. Арест счетов ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог"

Офис генпрокурора 5 января 2022 года сообщил об аресте счетов ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Ситуацию объяснили так: средства на счетах — вещественные доказательства в уголовном производстве, арестовали сумму в пределах установленного ущерба. Речь идет об уголовном производстве против финдиректора — главного бухгалтера "АрселорМиттал Кривой Рог". СБУ и Генпрокуратура подозревают его в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов более чем на 2,2 млрд грн.

Споры государства и "АрселорМиттал" тянутся годами. Встреча Владимира Зеленского с собственником предприятия, Лакшми Митталом, не помогла компании избежать новых судов

В компании возмущены решением заблокировать деньги, мол, налоговая уже судилась с компанией в целом по подходу к расчету рентной платы за руду. Суд стал на сторону "АрселорМиттал", решения по апелляции пока нет. Оснований для уголовного преследования своего сотрудника и обвинений в неуплате налогов в компании не видят. Юрий Хапко, управляющий партнер, адвокат юрфирмы Totum, объясняет, что спор между налоговой и "АрселорМиттал" касается подхода к расчету ренты: "АрселорМиттал" считает, что должен платить ее в зависимости от цены добываемой железной руды, налоговая считает, что объектом налогообложения является конечный продукт — обогащенная руда или железорудный концентрат".

Заместитель гендиректора по административным вопросам "АрселорМиттал Кривой Рог" Артем Филипьев объясняет: "Руда — это добываемое из недр минеральное сырье, а концентрат — конечный продукт горного производства. Полезным ископаемым является именно железная руда, а не результат переработки этого сырья — железорудный концентрат. Для налогообложения рентной платой, согласно действующей редакции Налогового кодекса Украины, должна использоваться стоимость добываемой железной руды, а не железорудного концентрата. Это вполне обоснованная методика расчета".

Адвокат АО SLA Attorneys Алексей Волохов признает, что ситуация вокруг "АрселорМиттал" касается методики начисления, вытекающей из способов добычи, специфики переработки руды. Госструктуры должны установить это в ходе экспертного исследования.

"Если "АрселорМиттал Кривой Рог" сможет убедить суд в ничтожности экспертиз, проведенных ГНС и СБУ, то соответственно докажет отсутствие убытков государства в форме недополученных рентных платежей", — считает Волохов.

[ + – ] ИНВЕСТОРЫ В ШОКЕ. Эксперты утверждают, что регулярное участие СБУ в делах налогоплательщиков ухудшает инвестклимат Фото: УНИАН

У государства к криворожскому гиганту давно накопились вопросы. Дело о якобы неполной выплате рентной платы за пользование недрами в 2015-2019 годах остается незакрытым с октября 2020 года. Но это не единственная претензия госорганов к компании Лакшми Миттала. Летом 2019 г. представители СБУ приходили с обысками на предприятие "АрселорМиттал", чтобы проверить радиационный фон на новой машине непрерывного литья заготовок. Также СБУ возбудила уголовное производство в отношении компании за загрязнение окружающей среды по статье Уголовного кодекса об экоциде.

Весной прошлого года казалось, что претензии исчерпаны, ведь президент Владимир Зеленский встретился с Лакшми Митталом, и тот пообещал вложить $1 млрд в модернизацию завода. 20 января суд разблокировал счет "АрселорМиттал" для выплаты налогов и зарплаты, но остальные счета остаются заблокированными.

Однако споры компании и государственных органов продолжаются, и эксперты говорят, что пока что конец тяжбам не предвидится. В конце января Госэкоинспекция обвинила "АрселорМиттал" в выбросе 80 тыс. кубометров технической воды и нанесении вреда окружающей среде, который оценили в 300 тыс. грн. Компания признает факт выброса и отчивывается, что находится в диалоге со всеми заинтересованными сторонами в этой истории. Тем временем в СБУ напомнили об обвинении в отравлении атмосферного воздуха токсинами и подозрении семи сотрудникам компании. В "АрселорМиттале" поясняют, что речь идет о деле, котрое сначала квалифицировали как "экоцид", а потом сменили квалификацию на "загразнение атмосферного воздуха".

И это еще не все — проверки идут и в мэрии Кривого Рога. 7 февраля Госбюро расследований (ГБР) пришло с обысками в Криворожский городской совет по поводу потери госбюджетом почти 700 млн грн — по данным ГБР, горсовет существенно занизил стоимость аренды земли для "одного из градообразующих предприятий".

Оштрафованная лаборатория. В чем претензии налоговой к "Синево Украина"

Налоговая осенью 2021 планово проверила "Синево Украина". По результатам составили акт – так происходит, когда выявляют нарушения. Руководство компании заявило, что налоговая наложила на них штраф 1,1 млрд грн — это почти половина годового оборота "Синево Украина". Претензии налоговой там называют необоснованными. Новость подхватили медиа, тема получила общественную огласку. И. о. главы налоговой Михаил Титарчук взял дело на контроль. Состоялись переговоры с участием руководства "Синево", налогового и парламентского финансового комитета.

Тысячи судебных дел – споры налоговой с налогоплательщиками. К сожалению, ни омбудсмен, ни инвестиционные няни пока не могут уменьшить кучу дел, которые разгребают суды

После этого "Синево" опубликовала на своей странице в Facebook сообщение об отмене доначисления. Но этим история не закончилась, налоговая назначила еще одну проверку.

"Ситуация с абсурдным начислением "Синево Украина" штрафа более 1 млрд грн никак не решена, она заморожена. По состоянию на сегодняшний день предыдущий акт ГФС остается в силе, назначена внеплановая проверка ГФС по налогу на прибыль на начало апреля этого года", — рассказывает Николай Скавронский, коммерческий директор "Синево". Он видит три варианта развития событий: акт со штрафом 1,1 млрд грн оставят в силе, аннулируют его или скорректируют размер штрафа. Скавронский утверждает, что компанию не устроит, даже если назначат 1% от первоначального штрафа.

Адвокат Юрий Хапко не слишком оптимистичен в прогнозах. "Отмена налоговой своих решений или признание выводов ошибочными по полученным от налогоплательщика возражениям является исключением, а не распространенной практикой", — говорит адвокат.

Важно

РРО, проверки и налоги. Кого и на каких основаниях будут проверять налоговики в 2022

"Даже если все полностью "в белую", представители налоговой по результатам проверки психологически не могут составить справку [если не находят никаких нарушений, то составляется справка, если нарушение есть — то акт]. Нет нарушений — просят налогоплательщика самостоятельно назвать что-то, чтобы можно было вписать", — отмечает Константин Соляр, партнер практики налогового права Asters.

Наша песня хороша. Инвестняни или обыски с участием СБУ?

Конфликты государства с представителями крупного бизнеса были и раньше. В 2015 году после проверки налоговая требовала у "Синево" на 20 млн грн больше налогов, чем та уплатила.

В 2018 году Петр Чернышев, тогдашний президент компании "Киевстар", сообщил, что к ним приходили с обысками. По его словам, искали три договора, заключенных прошлым руководством, и несколько десятков дополнительных документов к ним. Чернышев также напомнил о суде с Государственной фискальной службой по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 млрд грн, этот конфликт длился более двух лет.

Идеальная ситуация, когда государственные органы не создают проблем. Нормальная ситуация, когда государственные органы, возможно, и создают проблемы, но в судах они быстро решаются директор по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта

Также в 2018-м обыски прошли в офисе "Нової пошти" по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Активисты тогда в соцсетях отмечали: правоохранители пришли без масок, спецназовцев и оружия. В этом видели победу, говорили об улучшении инвестиционного климата в государстве.

Однако нередко во время обысков по чисто налоговым делам в гости к бизнесу приходит СБУ.

"Что делает СБУ у нормальных налогоплательщиков, уже давно обсудили. Представьте, что в Лондоне MI-5 или MI-6 [разведка и тайная разведка] приходит и изучает обычные коммерческие транзакции", — говорит Константин Соляр.

[ + – ] ОБЫСКИ ВЕЗДЕ. Главное маски-шоу стражей порядка — обыски на предприятиях. Они происходили и на "Новій пошті", и в офисе "Киевстара" Фото: УНИАН

В то же время опрошенные Фокусом эксперты соглашаются, что государство и его органы имеют право проверять работу предпринимателей.

"Никаких гарантий, что все международные фирмы — белые и пушистые, нет. К тому же есть тайна следствия, поэтому не все можно рассказывать. Но каждое такое решение имеет последствия для общего инвестиционного климата. Поэтому государству следовало бы объяснять, откуда такие решения взялись", – уверен бизнес-омбудсмен Роман Ващук.

О его роли говорит Павел Кухта, директор по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший и.о. главы Минэкономразвития.

"Институт бизнес-омбудсмена, инвестняни — это вспомогательные инструменты. Их роль в том, чтобы куда-нибудь, кроме суда, можно было быстро пожаловаться, чтобы решить проблемы, которые создают государственные органы. Идеальная ситуация, когда государственные органы не создают проблем. Нормальная ситуация, когда государственные органы, возможно, и создают проблемы, но в судах они быстро решаются", — говорит Кухта.

Не только у нас. Как решают конфликты государства и налогоплательщиков за рубежом

В прошлом году Европейская бизнес-ассоциация опросила руководителей бизнесов об инвестиционной привлекательности Украины. 58% назвали ее неблагоприятной. Индекс инвестиционной привлекательности составил 2,73, то есть ниже нейтральной оценки ситуации.

Тройкой ключевых барьеров определили слабую судебную систему, высокий уровень коррупции и теневую экономику.

Ключевой вопрос – может ли бизнес отстоять свои права в судах. По официальным данным налоговой, за январь-ноябрь прошлого года суды рассмотрели 22,4 тыс. дел, из которых в пользу налоговой — 15,1 тыс., в пользу налогоплательщиков — 7,3 тыс.

Важно

Дороги, кредиты, няни. Насколько результативными были президентские госпрограммы в 2021 году

Конфликты государства и налогоплательщиков происходят и за рубежом, в этом Украина не уникальна. Но отличается уровень дискуссии, утверждает Константин Соляр.

Юрий Хапко согласен с этим тезисом и отмечает: за рубежом налоговые споры отличаются более основательным анализом вопроса о правильном толковании и применении норм закона со стороны налоговой, а не соблюдением ею процедур проведения проверки. По его словам, претензии налоговой, как в Украине, так и за рубежом, часто касаются трансфертного ценообразования; анализируют, не оставляет ли компания больше доходов в низконалоговых юрисдикциях (оффшорах). Также контролирующие органы уделяют большое внимание анализу операций компании со связанными с ней лицами, в частности, выводу прибыли из страны, где компания ведет деятельность.

Хапко приводит пример спора между налоговой службой США и компанией Coca-Cola по включению части прибыли компании, полученной за рубежом с 2007 по 2009 год, в налогооблагаемую базу в США.

"Предметом судебного разбирательства были именно отношения материнской компании, зарегистрированной в США, и дочерних компаний Coca-Cola и взаимосвязанных с ней юридических лиц. Решение по этому делу вынесено в пользу налоговой", — отмечает Юрий Хапко.

Важно

Без РРО и штрафов. Как выводят бизнес из тени на Сейшелах

Старший юрист и руководитель направления адвокат компании Arzinger Никита Ларионов приводит другой пример.

"В юридической среде почти хрестоматийным стало дело Google Ireland по уклонению от уплаты налогов путем выплаты значительных доходов в пользу компании, зарегистрированной на оффшорной территории. Сейчас Google Ireland обязалась выплатить Ирландии €218 млн налога на прибыль", — рассказывает Фокусу Ларионов. По его словам, за границей часто прибегают к внесудебным инструментам разрешения споров, ведь суды требуют немалых финансовых и репутационных расходов.

"В Украине же, несмотря на наличие возможности урегулировать спор с налогоплательщиком путем заключения соглашения, налоговые органы на такие шаги не идут — в первую очередь, опасаясь дальнейшего уголовного преследования. Поэтому в Украине абсолютное большинство налоговых споров разрешается именно судами", — утверждает Ларионов.