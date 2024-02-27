"Подтолкнет к переговорам": в США призвали найти способ использования замороженных активов РФ

Европейский Союз, страны G-7 и Австралия заморозили около 260 миллиардов евро (282 миллиарда долларов) в форме ценных бумаг и наличных денег, причем более двух третей из них именно в ЕС.

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала крупнейшие развитые экономики мира найти способ "разблокировать стоимость" обездвиженных российских активов, чтобы помочь укрепить защиту Украины от вторжения России и для долгосрочной реконструкции после войны. Об этом сообщает Bloomberg.

Она отметила, что существуют весомые международные законы, экономические и моральные аргументы для продвижения вперед. Для этого, по ее словам, существуют все основания.

"Большая семерка должна работать вместе, чтобы изучить ряд предложенных подходов", — пояснила она.

Ее комментарии прозвучали в тот момент, когда страны "Большой семерки" обсуждают, что делать с суверенными активами, которые были заморожены в начале вторжения. Потребности Украины в финансировании остаются стабильно высокими, а война продолжается уже третий год без каких-либо признаков к прекращению.

Европейский Союз, страны G-7 и Австралия заморозили около 260 миллиардов евро (282 миллиарда долларов) в форме ценных бумаг и наличности, причем более двух третей из них в ЕС. Все стороны соглашаются, что эти средства должны оставаться закрытыми для России, если она не согласится помочь в восстановлении Украины, но они расходятся относительно законности полного захвата активов.

"Разблокирование активов для помощи Украине "было бы решающим ответом на беспрецедентную угрозу России глобальной стабильности", — сказала Йеллен.

Руководитель американского Минфина добавила, что такие решения позволят понять, что Россия не может выиграть, продолжая войну. Это якобы может побудить российские власти к переговорам и подписанию справедливого мира с Украиной.

Напомним, 21 февраля агентство Bloomberg сообщило, что группа экспертов по международному праву одобрила арест "замороженных" российских активов. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила на полях Мюнхенской конференции по безопасности, что в качестве "стратегии выхода" союзникам следует взглянуть на реестр военных преступлений и ущерба, причиненного Россией Украине, и конфисковать эквивалентную стоимость.