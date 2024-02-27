Прекратили выплату пенсии при выезде за границу: что говорят правозащитники

Украинцы, которые выезжают за границу на постоянное место жительства, могут получить пенсионные выплаты на полгода вперед, говорится в соответствующем Законе Украины.

Если украинский пенсионер выехал за границу, то беспокоится, сохраняется ли для него выплата пенсии. Кроме выезда, существует еще ряд случаев, при которых государство может отменить выплаты. Об особенностях украинского законодательства рассказали в Telegram-канале правозащитного Благотворительного фонда "Право на защиту".

Правозащитники сообщили, что основания об отмене выплаты пенсии перечислены в статье 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В законе указано, что такое решение принимается либо на уровне территориального управления Пенсионного фонда, либо через суд. Есть случаи, когда подобные решения можно отменить.

Пенсии в Украине — отменяют ли при выезде за границу

В статье 49 перечислены основания для отмены пенсии:

неверные сведения в предоставленных документах; "на все время проживания пенсионера за границей", — если нет соответствующих соглашений между Украиной и страной проживания; смерть пенсионера; неполучение пенсии в течение шести месяцев; "в других случаях, предусмотренных законом".

Также в законе есть статья 51, в которой указано: если пенсионер выезжает за границу "на постоянное место жительства", он имеет право получить выплаты за шесть месяцев вперед. Для этого ему нужно обратиться с соответствующим заявлением в ПФУ.

На портале "24 канал" назвали несколько случаев, "предусмотренных законом", при которых теряются выплаты:

Пенсионер может трудоустроиться на должность, аналогичную той, с которой ушел на пенсию по выслуге лет. Государство прекращает начисления, если их получали дети, потерявшие кормильца, — при условии завершения обучения. Выплаты прекращаются, если "пенсионера не признали лицом с инвалидностью" вследствие восстановления здоровья (статья 35 Закона).

Как возобновить выплату пенсии

Территориальные отделения Пенсионного фонда могут самостоятельно восстановить выплаты, если выяснили ошибку в течение 10 дней. При этом гражданин может самостоятельно обратиться в ведомство — отправить запрос через электронный портал ПФУ.

Отметим, ранее Фокус рассказывал об индексации пенсионных выплат, которую можно ожидать в марте 2024 года. Перерасчет произойдет автоматически и будет касаться людей, которые достигли определенного возраста — больше 70 лет.

Напоминаем, с 1 марта изменится минимальный размер пенсионных выплат — изменения связаны с ростом минимального уровня заработной платы, указанного в Законе о госбюджете 2024. Тем временем в правительство объяснили, хватит ли государства денег, чтобы провести перерасчет для 9,6 млн пенсионеров.