Индексация пенсий в Украине: как вырастут выплаты гражданам с 1 марта

В ПФУ объяснили, что приходить в отделение для перерасчета не нужно — его проведут на основе дел. К пенсиям, которые не вырастут после индексации, установят ежемесячную доплату.

В Пенсионном фонде Украины рассказали, как изменятся размеры пенсий в связи с запланированной на весну индексацией. Соответствующая публикация появилась 27 февраля на правительственном портале.

С 1 марта в Украине проведут индексацию пенсий и повысят минимальные пенсии отдельным возрастным категориям граждан, а также бывшим военнослужащим и пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы с инвалидностью.

Коэффициентом индексации будет 1,0796. Будут пересчитывать пенсии, которые были назначены до 31 декабря 2023 года включительно. К пенсиям, размер которых после индексации не увеличится, установят ежемесячную доплату — 100 гривен.

Кроме того, предусматривают такие дополнительные гарантии:

пенсия граждан 65 и более лет, которые не работают и имеют страховой стаж 35 (мужчины) или 30 (женщины) лет, не может быть ниже 3 370 гривен;

выплаты пенсионерам, которые отпраздновали 80-летие и имеют страховой стаж 25 лет (мужчины) или 20 лет (женщины), не могут быть ниже 3 370 гривен;

пенсия украинцев в возрасте 70-80 лет, которые имеют страховой стаж 35 лет (мужчины) или 30 лет (женщины), не может быть ниже 3 240 гривен;

пенсионерам, которые отпраздновали 70-летие и имеют страховой стаж менее 35 лет (мужчины) или 30 лет (женщины), рассчитывают минимальные выплаты пропорционально стажу, исходя из 3 240 гривен;

пенсия граждан возраста 75-80 лет, имеющих страховой стаж не менее 25 лет (мужчины) или 20 лет (женщины), не может быть ниже 3 240 гривен;

выплаты пенсионерам в возрасте до 70 лет, имеющим страховой стаж 35 лет (мужчины) или 30 лет (женщины), лицам с инвалидностью I группы не могут быть ниже 2 980 гривен;

другим неработающим пенсионерам (независимо от возраста), будут выплачивать не менее 2 725 гривен.

"Размер увеличения пенсии в результате вышеупомянутых перерасчетов не может быть меньше 100 грн и больше 1500 гривен", — подчеркнули в ПФУ.

Пресс-служба добавила, что перерасчет проведут без обращений пенсионеров — по материалам дел.

В OBOZREVATEL уточнили, что пенсии украинцев повысят почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 гривен.

Средняя пенсия должна вырасти с 5385 до 5717 гривен.

"Индексация учитывает только тот размер пенсии, который рассчитан по формуле. То есть если вам дополнительно повысили выплаты, например, согласно государственным гарантиям, из-за дополнительного стажа, доплаты за что-либо, скорее всего, эта "лишняя" пенсия при индексации учтена не будет", — объяснили в СМИ.

То есть если пенсионер, которому 65 и более лет, выполнил норму по стажу, его минимальный размер пенсии составляет 2 840 гривен. Если по расчетам выплаты составляют 2 700 гривен, государство все равно выплачивает 2 840 гривен. Однако при индексации примерно на 13% повысят не полную пенсию (2 840), а ее расчетный размер (2 700).

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