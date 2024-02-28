"Опция закрытия границы не упоминалась". Украина и Польша провели переговоры

Вероятность прекратить даже на день торговлю, которая в годовых параметрах составляет 11,7 млрд долларов (а по польской статистике даже больше), как отметил представитель правительства, это слишком болезненно.

Вопрос полного закрытия границы Украины и Польши не упоминались на переговорах. Об этом сообщил Тарас Качка, заместитель министра экономики Украины, в Facebook.

По его словам, участники дискуссии нашли общий язык в этом вопросе. Сейчас идет работа над конструктивным решением относительно возможности разблокировать границу и учесть соответствующие интересы фермеров Польши и Украины. Он призвал обращать внимание на конкретные слова польских властей, а не на заголовки новостей.

"Пока без деталей, но конструктивное решение возможно", — заявил чиновник.

Тарас Качка отметил, что премьер-министр Польши Дональд Туск понимает, насколько закрытие границы было бы болезненным решением для экономик обоих государств. Вероятность прекратить даже на день торговлю, которая в годовых параметрах составляет 11,7 млрд долларов (а по польской статистике даже больше), как отметил представитель правительства, это слишком болезненно, не учитывая транзит.

Закрытие украино-польской границы и заявление Туска

Польский премьер-министр Дональд Туск, как сообщило PAP в сервисе микроблогов Х 28 февраля, может полностью закрыть границу с Украиной. Стороны обсуждают закрытие общей границы. Он назвал это решение временным. По его словам, стороны обсуждают закрытие общей границы.

Руководитель польского правительства сообщил на пресс-конференции, что этот вопрос будет включать тему его переговоров с фермерами, запланированных на четверг. Он напомнил, что его государство имеет положительное сальдо торговли с Украиной.

Он отметил о том, что консультации с Киевом всегда продолжаются, когда это касается границы с Украиной, чтобы не было ненужного напряжения. По его словам, нужно искать долгосрочное решение.

Напомним, польские фермеры, участники так называемого "звездного марша" в столицу страны, во вторник, 27 февраля, вышли на масштабный протест против политики ЕС и импорта агропродукции из Украины. Они выразили требования к польскому правительству ограничения импорта украинской агропродукции и выхода Польши из European Green Deal, что накладывает на них определенные ограничения.