Пенсия в Украине: на сколько вырастут выплаты после индексации 1 марта

По данным правительства, после перерасчета пенсии выплаты повысятся на 8% у более 10 млн украинцев.

С начала марта 2024 года в Украине планируется проведение индексации пенсий для более чем 10 миллионов граждан Украины. В среднем размеры выплат увеличатся на 322 гривны, что приведет к новой средней пенсии в стране в размере 5717 гривен. Об этом сообщает Правительственный портал.

Так, в источнике говорится, что после перерасчета пенсии выплаты повысятся на 8% у более 10 млн украинцев. Так, ожидается средний прогнозируемый прирост пенсий на уровне 322 гривны. Это приведет к увеличению размера средней пенсии в Украине с 5395 гривен до 5717 гривен.

Также, правительство отмечает, что повышение пенсий будет ограничено суммой в 1500 гривен для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от их категории.

У кого вырастут пенсии с 1 марта

С 1 марта будут проиндексированы и пересчитаны пенсии для всех пенсионеров и получателей страховых выплат в Украине, а именно:

9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

596 тысяч пенсионеров силовых ведомств (те, кому пенсии назначали по Закону Украины № 2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц");

97,8 тысяч человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, вследствие Чернобыльской катастрофы;

20,8 тысяч ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления (для них правительство ускорило проведение индексации, в 2023 году их пенсии пересчитали 1 июля);

всех пенсионеров, кто получает выплаты (в частности, минимальную пенсию по возрасту, доплаты за сверхурочный стаж и прочее, в соответствии с пунктом 8 Заключительных положений Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год") с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2024 года.

С начала апреля произойдет автоматическая индексация пенсий для 654 тысяч трудящихся пенсионеров с учетом их обновленного страхового стажа.

Как увеличатся минимальные пенсионные выплаты

С начала 2024 года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц установлен на уровне 2361 грн. Исходя из этого, следующие выплаты будут увеличены:

доплаты за сверхнормативный стаж для неработающих пенсионеров — до 23,6 грн за каждый дополнительный год;

индивидуальные надбавки и доплаты к пенсии;

максимальная пенсия — до 23 610 грн.

С 1 марта вступят в силу гарантированные минимальные выплаты:

неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем (30/35 лет у женщин и мужчин соответственно) — пенсия не может быть ниже 3370 грн;

пенсионеры до 70 лет с имеющимся стажем 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин — пенсия не может быть ниже 2980 грн;

пенсионеры от 70 до 80 лет при наличии стажа 30/35 лет — пенсия не может быть ниже 3240 грн;

пенсионеры от 70 лет у которых стажа менее 30/35 лет — минимальная пенсия исчисляется в размере, пропорциональном приобретенному страховому стажу, исходя из размера минимальной выплаты 3240 грн;

пенсионеры от 75 до 80 лет с приобретенным стажем 20 лет для женщин и 25 лет у мужчин — пенсия не может быть ниже 3240 грн;

пенсионеры от 80 лет со стажем 20/25 лет в зависимости от пола — пенсия не может быть ниже 3370 грн.

Напомним, 27 февраля в Пенсионном фонде Украины объяснили, как изменится размер пенсий после индексации в марте.

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