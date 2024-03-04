Зарплаты растут или снижаются? В каких сферах украинцам работать выгоднее всего

По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата украинцев продолжает увеличиваться, но население все еще зарабатывает меньше, чем до полномасштабной войны с Россией.

В Украине сохраняется общая тенденция роста зарплат, которая началась еще в 2023 году. Оплата труда населения, несмотря на войну и вызовы для экономики, продолжает увеличиваться и средняя зарплата украинцев, как свидетельствуют данные Госстата, составила 19 231 гривен.

Средняя зарплата в Украине: кто зарабатывает больше всех

Так, по данным госструктуры, самыми высокооплачиваемыми в Украине являются работники в сфере "Информация и телекоммуникации". У представителей этой профессии зарплата за месяц выросла на 23,3% и составляет 41 326 гривен. Довольно высокие выплаты также зафиксированы в следующих сферах:

"Финансовая и страховая деятельность" — 37 477 гривен (зарплаты выросли на 24%);

"Государственное управление и оборона" — 28 516 гривен (плюс 12,2%);

"Профессиональная, научная и техническая деятельность" — 25 860 гривен (+13%);

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 21 787 гривен (+18,8%);

"Промышленность" — 20 262 гривны (25,7%).

Немного платят украинцам, которые работают в сфере образования. Так, по данным Госстата, они зарабатывают по 13,5 тысячи гривен ежемесячно, их выплаты увеличились всего на 0,5).

В то же время, как отметил в своем Telegram-канале глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев, средняя зарплата в Украине в реальном измерении (с учетом инфляции) за 2023 год остается на 8,3% меньше, чем до полномасштабной войны. Так, в долларовом эквиваленте (по официальному среднему курсу) средняя зарплата была на 7,1% меньше (514 долларов и 477 долларов соответственно в 2021 и 2023 годах).

"Впрочем, эти потери могли быть больше. Удержание относительно низкой инфляции во время войны позволило минимизировать потери в реальных доходах. Опыт Балканских стран, погрузившихся в гиперинфляционную спираль во время войны, является лучшим напоминанием, как это возможно", — отметил он.

Напомним, недавно в НБУ спрогнозировали, как будет развиваться рынок труда в Украине в 2024 году. Так, по мнению аналитиков центробанка, украинцам стоит ожидать новых изменений с зарплатами в текущем году. Также в Кабмине рассказали, какие профессии в Украине будут очень актуальными через пять лет.