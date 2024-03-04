"Средства будут нужны": Шмыгаль ответил, где возьмут деньги на дополнительные потребности ВСУ

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство консультируется в вопросе обеспечения оборонных потребностей непосредственно с военными.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что правительство намерено компенсировать дополнительные расходы для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины. Этот процесс будет осуществлен путем продолжения аудита и проверки расходов. Об этом он сообщил во всему пресс-конференции.

По его словам, правительство активно взаимодействует с военными, консультируясь по вопросам обеспечения оборонных потребностей.

В ходе пресс-конференции премьер-министру был задан вопрос о возможности нахождения средств на сумму сотен миллиардов гривен для удовлетворения дополнительных потребностей бойцов ВСУ.

Шмыгаль подчеркнул, что в нашей стране продолжается процесс мобилизации, при этом не раскрывая конкретных цифр по количеству военнослужащих, которые будут вступать в ряды Вооруженных Сил Украины. Он подчеркнул важность учета мнения наших военных в этом вопросе.

"Будет ли потребность в указанных суммах? Хочу сказать, что в этом году 1,7 триллиона гривен заложено в бюджете сектора обороны для нужд этого года", – отметил глава правительства.

Он отметил, что правительство осознает необходимость принятия решения о дополнительном финансировании потребностей наших защитников в текущем году.

"Какие инструменты? Продолжение определенного аудита, верификация расходов. Дополнительные средства будут нужны, но я не уверен, что суммы, которые вы назвали, будут нужны, – отметил Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр отметил, что правительство при планировании бюджета на 2024 год рассчитывало, как именно будет двигаться вопрос мобилизации, оборонной операции и наступательных операций.

Напомним, что на той же конференции Денис Шмыгаль также отметил, что Кабинет министров работает над совершенствованием подхода к бронированию от мобилизации. По его словам, надо учесть, чтобы в первую очередь были забронированы люди, которые обеспечивают жизнедеятельность страны, критические предприятия.