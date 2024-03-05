Польские фермеры заявили о продлении блокады на границе до 30 апреля (фото)

Польские фермеры планируют провести в Варшаве большую акцию протеста 6 марта, к которой на этот раз намерены присоединиться лесоводы и охотники.

Польские фермеры планируют продлить протесты и блокаду украино-польской границы до 30 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте Любичи-Королевского городского совета по поводу общественного собрания.

Как отмечается в документе, протесты будут проходить с 10 марта по 30 апреля на дороге возле пункта пересечения границы в Гребенном — ПП "Рава-Русская — Гребенное". Ожидается, что в акции примут участие 100 человек.

Фото: Google Maps

Цель акции

На общественном собрании Любичи-Королевского городского совета были объявлены цели этого протеста, которые на самом деле не изменились по сравнению с общепольскими — отмена "зеленого соглашения" и эмбарго на агропродукцию из Украины.

Ранее анонсировалось, что акция протеста продлится до 10 марта.

Кроме того, фермеры планируют провести в Варшаве большую акцию протеста 6 марта. На этот раз ее организует NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność совместно с национальной NSZZ Solidarność, которую возглавляет Петр Дуда. К забастовке намерены присоединиться лесоводы и охотники, пишет farmer.pl.

Актуальная ситуация на украино-польской границе

За сутки 4 марта западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) пересекли 59 тысяч человек и 15 тысяч транспортных средств, отмечает Госпогранслужба Украины. Оформлено 113 грузовиков с гуманитарной помощью.

Польские фермеры продолжают блокирование движения на шести пунктах пропуска. Легковые автомобили и автобусы могут свободно пересекать границу.

По состоянию на 13:00 5 марта выезд из Украины согласно сообщению Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины выглядит следующим образом:

Фото: Скриншот

На въезд в Украину по состоянию на 14:00 5 марта очередь на некоторых пунктах пересечения границы задерживается более чем на месяц, по информации сайта "єЧерга".

Фото: Скриншот

Напомним, 1 марта премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что за действиями польских фермеров, которые устроили блокаду границы, стоит Российская Федерация. По ее словам, Кремль пытается поссорить Польшу и Литву — двух крупных союзников Украины.