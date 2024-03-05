Еврокомиссия предлагает продлить "транспортный безвиз" с Украиной, но с определенными изменениями

Комиссия выступила с предложением ввести изменения, которые будут способствовать имплементации и выполнению государствами-членами договора, хотя сфера его действия останется неизменной.

Европейская комиссия предложила пролонгировать соглашение по автомобильным перевозкам с Украиной, но решила внести в него изменения. На сайте ведомства опубликовали подробности.

Предложения, направленные Совету ЕС, включат обновление соглашения с Украиной "с целью улучшения его практической реализации и правоприменения, сохраняя при этом его цели и области действия.

В ЕК отметили, что традиционные транспортные маршруты нарушены или закрыты в регионе в связи с агрессивной войной России против Украины. В Черном море также не является доступной для стабильного транспортного сообщения акватория. Транзитный путь продления соглашения по крайней мере до конца 2025 года поможет обезопасить цепи поставок.

ЕК приняла во внимание опыт, который был получен в процессе имплементации действующей документации по транспорту между Евросоюзом и Украиной. Комиссия выступила с предложением ввести изменения, которые будут способствовать имплементации договора и выполнению государствами-членами, хотя сфера его действия останется неизменной.

Комиссия учла уроки, полученные во время имплементации текущего транспортного соглашения между ЕС и Украиной. Предлагаются соответствующие меры, в частности, следующие:

сделать обязательным наличие документов, которые подтверждают обязательства транспортного оператора;

ужесточить соблюдение операторами автомобильных грузовых перевозок обязательств;

сделать обязательным наличие специальных документов по проведению операции без груза, которая непосредственно связана с транзитной или двусторонней операцией;

добавить новое предостережение: в том случае, если на национальном рынке автомобильных перевозок наблюдаются серьезные нарушения в определенной географической зоне, соглашение может быть приостановлено в этой географической зоне.

Напомним, 4 декабря Польша выступила с требованием отмены для Украины "транспортного безвиза". В правительстве заявили, что из-за отмены разрешений для украинских перевозчиков пострадали не только польские перевозчики, но и словацкие и венгерские.