Пенсии в 2024 году: сколько нужно страхового стажа для выхода на отдых

Сейчас выйти на пенсию в 60 лет смогут только те украинцы, которые накопили не менее 31 года стажа. Если такого стажа нет — придется ждать до 63-65 лет.

В 2024 году выйти на пенсию в 60 лет смогут только те граждане Украины, которые накопили не менее 31 года страхового стажа. Об этом пишет NV.

Так, в 2024 году в Украине изменились требования к продолжительности страхового стажа. Сейчас выйти на пенсию в 60 лет смогут только те украинцы, которые накопили не менее 31 года стажа. Если такого стажа нет, то придется ждать до 63 — 65 лет.

Сколько необходимо стажа, чтобы выйти на пенсию в 2024 году:

- в 60 лет — от 31 года стажа;

- в 63 года — от 21 до 31 года стажа;

- в 65 лет — от 15 до 21 года.

Если в 65 лет человек не имеет страхового стажа 15-20 лет, то он не имеет права на пенсионные выплаты. Такому гражданину назначается так называемая социальная пенсия по возрасту. Ее размер составляет разницу между прожиточным минимумом для людей, утративших трудоспособность и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода.

Напомним, с 1 марта состоялась индексация пенсионных выплат, в результате чего они увеличились на 8%. Но повышение касается не всех пенсионеров.

Ранее в Пенсионном фонде сообщили, что некоторые пенсионеры одновременно могут получить шесть пенсионных выплат. Это касается тех граждан, которые планируют выехать на постоянное место жительства за границу.