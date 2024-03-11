В Украине доход каждого наемного работника, получающего официальную зарплату, облагается налогом. Фокус узнал, какова налоговая нагрузка на зарплату и планируют ли ее повысить.

В Украине для наемного работника или лица, работающего по гражданско-правовому договору, Налоговый кодекс Украины определяет налоговую нагрузку в виде следующих платежей: 1) налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18%; 2) военный сбор — 1,5%; 3) единый социальный взнос (ЕСВ) — 22%. Об этом пишет Фокус в статье "Зарплатные схемы. Как скрываются доходы граждан и почему работодатели не хотят платить налоги".

"С 2016 года подходы к налогообложению заработной платы не изменились (до 2016 года действовала дифференцированная ставка налогообложения в зависимости от размера дохода 15% или 20%). Сейчас доход в виде заработной платы облагается налогом: 18% налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и 1,5% военным сбором (ВС). Последние вычисляются из зарплаты работника работодателем как налоговым агентом (несет ответственность за своевременное начисление и уплату налогов). Работодатель начисляет на заработную плату единый социальный взнос (ЕСВ) 22% и самостоятельно (из собственных средств) уплачивает его в бюджет", — рассказывает руководитель практики налогового права юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Иван Маринюк.

Официальный доход работников облагается НДФЛ, также уплачивается военный сбор. Отдельно работодатель платит 22% единого соцвзноса Фото: pexels.com

Юрист Stron Legal Карина Клименко добавляет: размер ЕСВ не растет пропорционально полученной зарплате наемным работником. На январь 2024 года максимальный ЕСВ составляет 23 430 грн.

"Из этого можно сделать вывод, что при общей системе налогообложения налоговая нагрузка на более бедных работников больше, чем на более богатых. Поскольку применяется максимальная сумма ЕСВ, отсутствие части дохода, который не облагается налогом и базовая ставка налогообложения (flat tax rate). На сегодня работодатель платит налоги за работника, общая налоговая нагрузка составляет 34% суммы, в которую обходится работник работодателю. Также в Украине существует так называемая налоговая социальная льгота (НСЛ), то есть освобождение от налога на доход, которой могут воспользоваться работники с доходом до 4240 грн в месяц, но если зарплата 7000 грн, то воспользоваться льготой уже не получится", — говорит Карина Клименко.

Общая налоговая нагрузка составляет 34% суммы, в которую обходится работник работодателю

Фокус попросил экспертов посчитать платежи с зарплаты наемного работника в размере 30 тысяч гривен.

"При сумме начисленной зарплаты 30 000 грн ЕСВ (единый социальный взнос, уплачиваемый работодателем) составит 22%, или 6600 грн. На руки работник получит сумму за минусом налога с доходов граждан 18% и военного сбора 1,5%, то есть 24 150 грн.", — рассказала Александра Томашевская, налоговый консультант.

Пока размер налогообложения зарплат в Украине не меняется, но в Национальной стратегии доходов до 2030 года, которая была утверждена правительством, говорится о намерении ввести прогрессивную ставку налога на доходы физических лиц. "Базой прогрессивной системы налогообложения является предельная налоговая ставка. Она применяется к доходу, превышающему доход, полученный лицом за предыдущий налоговый период. Страны Европейского Союза активно используют прогрессивную ставку налогообложения доходов физических лиц в виде заработной платы. Но, учитывая их опыт, следует с осторожностью возлагать такую нагрузку на лиц с большим доходом. Высокие предельные налоговые ставки могут привести к уклонению от уплаты налогов, или же сократить рабочие часы. А в будущем также повлиять на интерес к получению определенного образования и ведения предпринимательства в целом", — рассуждает управляющий партнер АО "Evrika Law" Андрей Шабельников.

Ранее Фокус писал, что утвержденная правительством стратегия предлагает реформировать налог на доходы физлиц, отменив единый для всех налог на доходы на уровне 18%. То есть, планируют ввести прогрессивную шкалу, и чем выше будет доход человека, тем выше налог (НДФЛ) он будет платить.

Также ранее адвокат Дмитрий Лазебный объяснил, надо ли будет физическим лицам подавать декларации о доходах.