Блокада польской границы продолжается: пограничники рассказали о ситуации с пропуском автомобилей и автобусов

Протестующие пропускают на направлениях "Ягодин" и "Шегини" достаточно малое количество грузовых транспортных средств из Польши в Украину.

По информации на сегодня, 12 марта, польские фермеры блокируют движение всех грузовых автомобилей в Польшу на четырех пропускных пунктах, а именно: "Устилуг", "Угринов", "Ягодин" и "Шегини". Об этом в интервью "Укринформу" сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

При этом он отметил, что свободное движение автомобилей и автобусов обеспечено на всех контрольно-пропускных пунктах в районе границы с Польшей.

В то же время на польской территории на пяти заблокированных направлениях в очередях сейчас находится 1500 грузовых автомобилей. Наибольшее их количество возле КПП "Ягодин".

Представитель ГПС отметил, что сейчас заблокированными остаются пять пропускных пунктов. Кроме того, Андрей Демченко добавил, что польские фермеры вообще отказались протестировать грузовые автомобили в направлении Польши на пропускные пункты "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг".

При этом спикер добавил, что на КПП "Шегини" и "Ягодин" протестующие позволяют въезжать весьма незначительному количеству грузовых средств в Украину из Польши: всего 30 и 50 фур соответственно.

Стоит отметить, что польские аграрии в ночь на 9 марта прекратили блокирование КПП "Корчева — Краковец". Однако Демченко предупредил, что такая ситуация, вероятно, будет иметь временный характер, поскольку возобновление польскими фермерами протеста запланировано уже на завтра, 13 марта. Сегодня утром очередь на этом направлении составляла около 500 грузовых авто.

Напомним, что 28 февраля глава правительства Польши Дональд Туск сообщил о вероятности полной блокады границы с Украиной. При этом политик отметил, что данное решение будет иметь временный характер. Кроме того, Туск отметил, что консультации с Киевом постоянно продолжаются, когда речь идет о границе с Украиной, чтобы не было ненужного напряжения. По его словам, нужно искать долгосрочное решение.

В этот же день министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков опроверг планы Киева и Варшавы о переговорах по закрытию границы.