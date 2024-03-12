В Украине по-новому будут считать размер пенсии: как изменятся выплаты

Пенсия украинских граждан будет состоять из двух частей — социальная (будет одинаковой для всех граждан) и индивидуальная (будет зависеть от стажа и заработной платы).

В Украине проведут пенсионную реформу, в результате чего выплаты граждан будут состоять из двух частей. Подробнее об этом рассказало издание OBOZ.UA со ссылкой на собеседников в правительстве.

После расчета по новой модели пенсии украинцев будут состоять из двух частей:

социальной (базовой);

индивидуальной (персональной).

В СМИ рассказали, что первая часть для всех граждан будет одинаковой, тогда как вторая будет зависеть от стажа и заработной платы. В модели, которую просчитают, каждому баллу предоставят денежную оценку.

Например, в 2023 году в Литве каждый пенсионный балл стоил 5,7 евро. Таким образом за 35 лет стажа со средней зарплатой размер индивидуальной пенсии составил 199,5 евро. Тогда как размер социальной был на уровне 246,21 евро. В результате гражданин Литвы, который вышел на пенсию со средней зарплатой и 35 годами стажа, получил пенсию в размере 445,7 евро. Зато средняя пенсия в стране достигает 575 евро.

Напомним, в апреле у некоторых пенсионеров вырастут пенсионные выплаты из-за увеличения минимальной заработной платы. В частности, автоматический перерасчет будет касаться граждан, которым более 65 лет и которые имеют полный стаж работы, и работающих пенсионеров.

Ранее министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, что есть пенсионеры, которые не получат повышение выплат после индексации. Речь идет о тех, кто вышел на пенсию менее трех лет назад, и тех, чья расчетная пенсия ниже минимальной.