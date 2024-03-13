Пенсионеры могут получить дополнительные три года страхового стажа: кого это касается

Украинцам начисляют дополнительный страховой стаж за период ухода за ребенком. Однако получить эти годы могут только граждане, которые выполнили условия и предоставили необходимые документы.

Части украинцев могут добавить три года страхового стажа. В том, что для этого нужно, разобрались 13 марта в издании "На пенсии".

Кто может рассчитывать на дополнительный стаж?

Согласно закону украинцам начисляются дополнительные годы стажа за период ухода за ребенком, когда лицо не работало.

Однако законодательством установлены следующие условия:

уход за ребенком осуществлялся до того, как он достиг трехлетнего возраста;

лицо получало пособие по уходу за ребенком.

С 2005 года дополнительный стаж определяется по данным персонифицированного учета.

Как получить дополнительный страховой стаж?

Если период ухода за ребенком не был учтен, его нужно оформить через Пенсионный фонд.

Для этого надо подать следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка или его паспорт;

документ, подтверждающий отсутствие работы во время ухода за ребенком (например, выписка из трудовой книжки, сведения об отсутствии предпринимательской деятельности);

в случае смерти ребенка — свидетельство о смерти.

Если ребенок пострадал от катастрофы на ЧАЭС — условия другие

Также в страховой стаж можно добавить период ухода за ребенком до 12 лет, если он пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС.

Для этого необходимо подать следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка или его паспорт (свидетельство о смерти);

удостоверение пострадавшего вследствие катастрофы на ЧАЭС;

документ, подтверждающий отсутствие работы до достижения ребенком 12 лет;

заявление о неполучении чернобыльской льготы.

Отпуск по уходу за ребенком

Также украинцы могут получить отпуск по уходу за ребенком 3-6 лет. Однако в страховой стаж этот период начислен не будет.

Отпуск могут зачислить в:

общий стаж;

непрерывный стаж;

стаж работы по специальности.

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