Польша заинтересована в рабочей силе и не будет поощрять украинцев возвращаться домой, — посол

Сейчас польское правительство решает, как урегулировать вопрос долгосрочного пребывания украинцев в Польше, потому что это не та страна, где можно комфортно жить на льготы.

Польша не будет поощрять украинских беженцев возвращаться домой и одновременно не будет препятствовать. Об этом заявил посол Польши в Украине Ярослав Гузы в интервью DW.

"Польша будет оставаться абсолютно нейтральной к этой проблеме. То есть не будет ни поощрять, ни препятствовать. Это вопрос решения украинских граждан, находящихся в Польше. Они будут решать возвращаться или нет", — сказал он, отвечая на вопрос о планах Польши способствовать возвращению украинских беженцев в Украину.

Он добавил, что Польша заинтересована в украинцах, в частности, с точки зрения польского рынка труда.

"Я имею в виду дефицит рабочей силы. Я могу себе представить ситуацию, когда работодатель, например, который трудоустраивает украинцев, убеждает их остаться, потому что ему будет трудно найти им замену. Но это не те вещи, на которые польские власти каким-то образом будут реагировать", — добавил Гузы.

Посол также отметил, что сейчас польское правительство решает, как урегулировать вопрос долгосрочного пребывания украинцев в Польше, потому что это не та страна, по его мнению, где можно комфортно жить на льготы.

Напомним, по результатам опроса, проведенного в Польше в феврале этого года, половина украинских женщин с детьми заявили о намерении останется в Польше.

К тому же в январе стало известно, что Германия упростила условия получения гражданства для беженцев.