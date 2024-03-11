Количество растет: сколько беженцев в ФРГ планируют вернуться в Украину, — опрос

В прошлом году в Украину готовы были вернуться 21% беженцев, в то время как летом 2022-го этот показатель составлял 46%.

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Украинские беженцы, которые находятся в Германии, выразили свое отношение о перспективах возвращения домой. Так, лишь ше пятая часть респондентов рассматривают такую перспективу. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Центром международных институциональных сравнений и миграционных исследований Института Ifo в Мюнхене, информирует mdr.de.

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Отмечается, что опрос был проведен с мая 2022 года по январь текущего года. Публикации результатов последней, пятой волны опросов, еще не было.

Затяжная война оказалась главной причиной того, что украинцы чаще теряют надежду на возвращение на родину.

Летом прошлого года 21% беженцев, принявших участие в опросе, заявили о желании вернуться в Украину. В то же время аналогичный ответ летом 2022 года давали 46% участников опроса.

По состоянию на сейчас о желании остаться в Германии по крайней мере еще на два года заявили 77% беженцев. О намерении переезда в другую страну заявили 2% опрошенных,

Эксперт по вопросам исследования миграции Института Ifo в Мюнхене Татьяна Панченко считает, что чем больше времени будет продолжаться война, тем больше людей поселятся в Германии, трудоустроятся в этой стране, закончат обучение и установят социальные контакты. Как следствие, у них не будет стимула к возвращению.

"Около половины украинцев не намерены возвращаться через два года войны", — подчеркнула она, добавив, что к своим семьям в Украине уже вернулись немало беженцев. Причинами, которые заставили их пойти на этот шаг, стали трудности с интеграцией в новую общественную среду или проблемы с жильем.

Вариант возвращения в Украину рассматривает около трети украинских беженцев (29%), причем условием для этого они считают свою безопасность. Не смогли определиться 28% опрошенных. О конкретных планах жить за пределами Украины заявили 39% опрошенных.

В то же время по результатам исследования, можно говорить об изменении портрета беженца в ФРГ. Так, если в течение первых лет войны в эту страну приезжали преимущественно женщины 30-49 лет и дети, то теперь речь идет о женщинах и мужчинах и женщинах без детей. Авторы отчета отмечают, что мужчины стремятся к воссоединению со своими семьями в Германии.

Напомним, по результатам опроса, проведенного экспертами Междисциплинарной лаборатории исследований войны в Украине при Университете Национальной комиссии по образованию в Кракове в феврале этого года, половина украинских женщин с детьми заявили о намерении останется в Польше.

К тому же в январе стало известно, что Германия упростила условия получения гражданства для беженцев.