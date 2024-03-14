Чтобы истощить РФ: Эстония предложила план финансирования Украины на 120 млрд евро в год

В Минобороны Эстонии заявили, что странам группы "Рамштайн" необходимо инвестировать 0,25% своего ВВП в военную помощь Украине, чтобы она выиграла войну.

Эстония считает, что страны группы "Рамштайн" могут вместе выделять 120 млрд евро в год на помощь Украине. Также деньги можно заимствовать на финансовых рынках ЕС. Об этом пишет Euractiv.

Как рассказал постоянный секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Сальм, эта сумма лишь приблизительная цифра.

По словам журналистов, эстонские политики не раз заявляли, что странам группы "Рамштайн" необходимо инвестировать 0,25% своего ВВП в военную помощь Украине, чтобы она выиграла войну. Деньги будут потрачены на оборудование и боеприпасы.

По словам Сальма, если бы страны коалиции "Рамштайн" тратили бы 0,25% от своего ВВП на помощь Украине каждый год, то как раз получилось бы около 120 млрд евро.

"С этими деньгами к 2025 году Украина дойдет до точки, когда она сможет истощить Россию", — сказал он.

Однако он предупредил, что даже если деньги начнут поступать в бюджеты сейчас, чтобы набралась такая сумма, уйдет около 9 месяцев. Также Сальм сказал, что 120 млрд – это сумма, которая не включает собственные расходы Украины, помощь Запада в подготовке украинских военных, гуманитарную помощь и прочее.

Эстонский политик заявил, что Запад тратит на помощь Украине лишь половину от того, что тратит на войну Россия. По его мнению, 0,25% от ВВП – это доступная сумма для европейских стран. При этом Еврооблигации станут средством получения доступа к деньгам как можно быстрее.

"Некоторые страны заявили, что это будет не по средствам, и именно здесь вступает в игру обсуждение еврооблигаций", — предположил Сальм.

Он отметил, что в этом случае 27 государств-членов ЕС вместе поручат исполнительной власти ЕС найти деньги на финансовых рынках за счет выпуска военных еврооблигаций.

Напомним, посол Польши в Украине Ярослав Гузы заявил, что Варшава не будет поощрять украинских беженцев возвращаться домой и одновременно не будет препятствовать. Сейчас польское правительство решает, как урегулировать вопрос долгосрочного пребывания украинцев в Польше, потому что это не та страна, где можно комфортно жить на льготы.