Нацбанк Украины ожидает получить от партнеров 10 миллиардов долларов в течение двух месяцев

Благодаря активизации поступлений внешней помощи можно существенно нарастить международные резервы, считают в НБУ.

В течение марта-апреля Украина может получить около $10 млрд от западных партнеров. Об этом идет речь в сообщении Национального банка от 14 марта.

По данным регулятора, продолжает сохраняться риск отсутствия необходимого объема международного финансирования, однако в этом вопросе наблюдается положительная динамика.

Среди прочего в Нацбанке напомнили о решении Совета Евросоюза в конце февраля, которое помогло начать инструмент Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Согласно ему в марте наша страна должна получить переходное финансирование на общую сумму 4,5 млрд евро.

К тому же Украине удалось достичь на уровне персонала соглашения, которое предусматривает третий пересмотр программы с Международным валютным фондом. Уже через неделю ожидается решение Совета директоров.

Отмечается, что в марте и апреле в госбюджет Украины может поступить более десяти миллиардов долларов. Более усиленное поступление внешней помощи в ближайшее время будет способствовать существенному наращиванию объема международного финансирования.

Во время сегодняшнего брифинга заместитель руководителя НБУ Сергей Николайчук сообщил, что Украина ожидает получить в марте 4,5 млрд евро от Евросоюза, 1,5 млрд долларов от Канады, 1,5 млрд долларов от Всемирного банка и 900 миллиардов долларов от МВФ. К тому же в апреле ЕС предоставит 1,5 млрд евро.

Стоит отметить, что в июле прошлого года резервы Украины достигли исторического рекорда — 41,7 миллиарда долларов, правда, после этого началось их снижение. Однако валютные поступления партнеров в декабре снова поспособствовали их росту.

Напомним, что 11 декабря сообщалось, что Украина получит от МВФ транш в размере 900 миллионов долларов.