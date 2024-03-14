Цены в Украине больше не растут такими темпами, как в прошлом году. И в Нацбанке пошли на шаг по очередному уменьшению учетной ставки на 0,5 п.п. Что это решение означает для граждан и ожидать ли уменьшения ставок по кредитам и депозитам?

Национальный банк Украины сегодня 14 марта принял решение уменьшить учетную ставку с 15% до 14,5%. Как заявили в НБУ, это будет способствовать замедлению инфляции и улучшит ожидания на валютном рынке, а также будет способствовать частичному снижению рисков, связанных с получением международной помощи. Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный, решение регулятора вступит в силу с 15 марта.

"Смягчение процентной политики поддержит восстановление экономики, не создавая угроз для макрофинансовой устойчивости. Новый уровень ставок по операциям НБУ является достаточным для поддержания привлекательности гривневых активов, курсовой устойчивости и сохранения умеренной инфляции", — говорится в сообщении Нацбанка.

Там сообщили, что готовы и в дальнейшем адаптировать процентную политику, учитывая изменения в балансе рисков для инфляции и курсовой устойчивости. В то же время, по данным НБУ, в феврале инфляция замедлилась до 4,3% в годовом измерении. Этому среди прочего способствовали большее предложение отдельных продуктов питания и эффекты от значительных прошлогодних урожаев. В частности, благодаря теплой погоде и активизации продажи продукции из хранилищ снижались цены на некоторые овощи. Определенный эффект на продовольственные цены имела и переориентация отдельных производителей на внутренний рынок. Кроме того, инфляцию в дальнейшем ограничивал мораторий на повышение ряда тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Инфляцию в дальнейшем ограничивал мораторий на повышение ряда тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Фото: УНИАН

Как напомнил Фокусу директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин, Нацбанк действует в рамках своих обещаний о постепенном снижении учетной ставки. С другой стороны, текущее решение снизить учетную ставку с 15% до 14,5% было не совсем ожидаемым, поскольку такое решение прогнозировалось лишь в конце апреля.

"В первую очередь, Нацбанк за счет более низкой учетной ставки будет меньше платить по своим депозитным сертификатам. Доходность по трехмесячным депозитным сертификатам НБУ для банков была снижена с 19% до 17,5% годовых. На рынке ОВГЗ и на рынке депозитов пока не ожидается мгновенной реакции на решение Нацбанка по учетной ставке. Скорее всего, снижение процентных ставок в финансовой системе будет происходить постепенно и будет сопровождаться еще несколькими снижениями учетной ставки со стороны Нацбанка. По прогнозам Eavex Capital, к концу 2024 года учетная ставка может дойти с текущих 14,5% до 12%", — отметил эксперт в комментарии Фокусу.

Нацбанк за счет более низкой учетной ставки будет меньше платить по своим депозитным сертификатам

По информации экономиста, экс-члена Совета НБУ Виталия Шапрана, данные за январь (4,7%) и февраль (4,3%) указывают, что инфляция не только была ниже таргета (5%), но и лучше, чем прогнозировал НБУ, который в очередной раз ошибся в инфляционных прогнозах.

"С началом войны наша зависимость от движения цен в странах — торговых партнерах увеличилась, поскольку возросла зависимость от импорта. По мере снижения инфляции в ЕС, те же процессы будем наблюдать и в Украине, конечно, при условии стабильного валютного курса гривны к основным валютам. Монетарных факторов в Украине, которые бы сейчас сильно влияли на инфляцию, нет", — говорит эксперт.

В целом ставка очень влияет на стоимость кредитов для заемщиков из PRIME-сегмента (заемщики лучшего качества) и на условия заимствования денег через ОВГЗ Минфином, добавляет Шапран.

"В других сегментах зависимость очень слабая, не думаю, что снижение ставки НБУ на 0,5 п.п. будет ощутимым на этих сегментах. Впрочем сейчас большинство заемщиков находятся под прессингом процентных ставок, поскольку инфляция сейчас менее 5%, а заемщикам приходится нести на себе процентное бремя от 15% и до космических отметок рынка кредитов наличными на любые цели. Естественно что среди заемщиков в плохих условиях оказался и Минфин. Сейчас реальная процентная нагрузка при обслуживании долга по ОВГЗ больше чем когда мула ставка НБУ 25%", — пояснил он.

Впрочем инвестиционный банкир Dragon Capital, финансовый эксперт Сергей Фурса говорит, что действия Нацбанка по снижению ставки как раз и отражают динамику инфляции. А именно — продолжение снижения инфляции, что было зафиксировано в феврале 2023 года.

"Это заставляет Набанк со временем пересмотреть годовые прогнозы инфляции. Собственно, это потенциальное снижение инфляции привело к тому, что Нацбанк пошел на такой достаточно символический шаг — снижение учетной лишь на полпроцента. Но это шаг, который Нацбанк смог себе позволить, учитывая такую тенденцию. Повлияют ли на что-то эти полпроцента? Не повлияют. Но так или иначе, процентная ставка опосредованно влияет на доходность кредитов, которые банки дают, и на ставки по государственным облигациям (ОВГЗ)", — добавил Сергей Фурса.

Снижение учетной всего на полпроцента. Но это шаг, который Нацбанк смог себе позволить, учитывая такую тенденцию. Повлияют ли на что-то эти полпроцента? Не повлияют

"Прямо скажем, это решение почти не повлияет на показатели. И если отобразится на ставках по ОВГЗ (государственным облигациям), то совсем символично", — считает эксперт.

НБУ официально признал ошибочность своих предыдущих макропрогнозов, считает эксперт Виталий Шапран Фото: УНІАН

Виталий Шапран добавляет, что снижение ставки на 0,5 п.п., к сожалению, не изменит ничего в монетарной политике. Это формальный шаг, которым НБУ официально признал ошибочность своих предыдущих макропрогнозов.

"Для изменений в монетарной политике нужно было проводить реформы для улучшения работы монетарной трансмиссии, чего сделано не было. Думаю, что текущее изменение учетной ставки мало повлияет на рынок ОВГЗ, который остается сейчас едва ли не единственным центром ликвидности рынка ценных бумаг в Украине. А что точно можно спрогнозировать, то бюджет 2025 года недополучит десятком млрд грн из-за высоких ставок по депозитным сертификатам НБУ, поскольку они уменьшают прибыль НБУ, которая перечисляется в бюджет. Но из-за очень медленного снижения учетной ставки НБУ правительство будет вынуждено платить по ОВГЗ в портфеле НБУ повышенную ставку, которая значительно больше инфляции. Считаю, что НБУ было нужно более агрессивно снижать ставку на несколько процентов", — пояснил Шапран.

Если бы эти шаги НБУ были более радикальные, значительные снижения или повышения, можно было бы говорить о влиянии (на ставки в банках) именно этого решения, считает эксперт.

Напомним, по мнению экономиста Виталия Шапрана, несмотря на все меры Нацбанка, население продолжает нервничать и ждать девальвации.

Также Фокус писал, что уровень внешней поддержки Украины в марте и апреле должен достичь отметки в более чем десять миллиардов долларов. Финансовая поддержка со стороны партнеров позволит Национальному банку существенно увеличить объем международных резервов.