Украина возобновляет перевозку контейнеров по Черному морю: названы сроки (видео)

По словам замминистра инфраструктуры Юрия Васькова, все 5 контейнерных терминалов в ближайшее время приступят к работе. А вот железнодорожные паромные перевозки начнут функционировать через несколько месяцев.

В ближайшие несколько недель Украина планирует восстановить паромные и контейнерные перевозки через порты в Черном море. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков во время круглого стола в Центре экономической стратегии 14 марта.

По его словам, сейчас в Украине 5 работающих контейнерных терминалов и все они уже практически готовы к тому, чтобы обрабатывать контейнерные суда. Работа должна начаться уже этой весной.

"Почти все они задействованы в перевалке аграрной и другой продукции, но контейнеры для них – это приоритет, и они ведут переговоры с потенциальными судовладельцами, с контейнерными линиями. Надеюсь, что в течение двух-трех недель мы получим первый заход", — заявил Юрий Васьков.

Кроме того, в течение следующих двух месяцев помимо автомобильных паромных сообщений будут возобновлены железнодорожные паромные перевозки.

Отдельно замминистра инфраструктуры добавил, что уже практически неделю украинский морской коридор начал работать круглосуточно. В ближайшее время объемы перевозки могут вырасти еще на 20%, однако ключевой вопрос не в этом, а в целом в восстановлении перевозок.

К примеру, в феврале морской коридор вышел на рекордные объемы экспорта и импорта — 8 миллионов тонн. В марте темпы схожие с предыдущим месяцем.

Всего с начала работа украинского морского коридора им воспользовались тысячи судов, которые перевезли уже почти 31 млн тонн.

"Почти достигли уровня зернового коридора, но за значительно меньший период времени", – подытожил Юрий Васьков.

Смотреть с: 34:00

Напомним, что еще одной важной темой является возобновления полетов и того, откроют ли небо в Украине до завершения боевых действий. Представители авиакомпаний говорят, что первые рейсы можно запустить в течение нескольких дней после восстановления авиасообщения, на полноценный перезапуск деятельности понадобится минимум несколько месяцев. Но восстанавливать пассажирские авиаперевозки можно только после обеспечения 100% безопасности полетов.