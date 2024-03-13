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Экономика Российско-украинская война

Возобновление полетов: откроют ли небо в Украине до завершения боевых действий

авиасообщение, открыть небо, аэропорт
Фото: Открытые источники | Первые рейсы можно запустить в течение нескольких дней после возобновления авиасообщения

Представители авиакомпаний говорят, что первые рейсы можно запустить в течение нескольких дней после восстановления авиасообщения, на полноценный перезапуск деятельности понадобится минимум несколько месяцев. Но восстанавливать пассажирские авиаперевозки можно только после обеспечения 100% безопасности полетов.

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Новость о начале переговоров с регуляторами США и Евросоюза о возобновлении пассажирских авиаперевозок эксперты считают положительной чисто теоретически. Однако практически реализовать ее пока невозможно, потому что нечем защищать маршруты. Об этом пишет Фокус в своем новом материале"Самолеты вернутся. Почему в Украине снова заговорили об открытии неба".

Сейчас вся территория Украины находится в зоне потенциального поражения российских ракет, и уже третий год небо над Украиной остается закрытым для гражданской авиации. И хотя новости о возможном восстановлении пассажирских авиаперевозок сейчас появляются все чаще, эксперты говорят, что рассчитывать на полеты над Украиной до завершения боевых действий не стоит.

Для возобновления авиасообщения нужны гарантии безопасности Fullscreen
Для возобновления авиасообщения нужны гарантии безопасности
Фото: Sky News

"Ключевая предпосылка для открытия любого аэропорта в условиях войны — создание безопасных условий для полетов, — рассказали Фокусу в пресс-службе авиакомпании SkyUp, — Вопросами построения действующей системы безопасности полетов занимается глобальная система, в которую входят мировые и региональные компетентные организации. Если говорить о запуске работы гражданской авиации до завершения войны, то очевидно, что первоочередное разрешение должно быть от авиационных властей Украины на основании комплексного анализа информации, включая военно-политическую составляющую, ведь именно они заботятся о безопасности нашего неба".

Авиация является самым безопасным видом транспорта благодаря строгим стандартам безопасности

В компании отметили, что авиация является самым безопасным видом транспорта именно благодаря строгим стандартам безопасности. Поэтому соответствующую оценку для выполнения полетов должны предоставить также EASA или компетентные органы соответствующих стран-операторов, откуда авиакомпании собираются летать в Украину. Процесс возобновления работы будет зависеть от активной позиции государства, диалога государства с украинскими бизнесами, заинтересованности международных инвесторов, платежеспособности наших граждан.

"Наша деятельность за пределами Украины позволяет поддерживать нам воздушный флот в рабочем состоянии, действующие лицензии и сертификаты авиационного персонала. Сейчас мы получаем новый опыт работы и будем восстанавливать украинскую авиацию по новым стандартам и качеству сервиса. Поэтому уверяем, что как только это станет возможным, мы планируем вернуться в украинское небо первыми", — отметили в SkyUp.

Ни одна страховая не согласится страховать борта и пассажиров, понимая уровень военных рисков

По мнению представителей авиакомпании, заявления о полетах и запуске рейсов "хоть завтра" — это пиар и громкие заголовки. Так как приоритет №1 для авиации — это безопасность пассажиров, пока не будет четкого плана обеспечения этой безопасности, речи о возобновлении полетов идти не будет .

В авиакомпаниях ждут, когда возобновление авиасообщения с Украиной станет реальностью Fullscreen
В авиакомпаниях ждут, когда возобновление авиасообщения с Украиной станет реальностью

"Первые рейсы можно запустить в течение нескольких дней после восстановления авиасообщения, на восстановление слаженной работы всего комплекса перевозчиков, аэропортов, хендлинговых служб и т.д. уйдут минимум месяцы, — говорят в авиакомпании. — Должны быть определены источники финансирования реконструкции разрушенной инфраструктуры, принята стратегия восстановления полетов с учетом возможной господдержки для перезапуска отрасли, решений по налоговой нагрузке на аэропорты, авиакомпании, акцизов на топливо и т.д. Кроме того, есть внутренние организационно-технические моменты: возобновление договоров аренды, восстановление логистики, налаживание оборудования и связи с Евроконтролем и тому подобное". Также открыт вопрос со страховыми компаниями — кто будет готов страховать самолеты для выполнения рейсов над Украиной. Ни один рейс не может состояться без соответствующего страхования, поэтому готовность международных страховых компаний к сотрудничеству является обязательным требованием. А если самолеты во флоте не собственные, а взятые в лизинг — нужно разрешение владельцев-лизингодателей, которые предоставляют самолеты авиакомпании для осуществления операционной деятельности.

Первые рейсы можно запустить в течение нескольких дней после восстановления авиасообщения, на восстановление слаженной работы всего комплекса перевозчиков, аэропортов, хендлинговых служб и т.д. уйдут месяцы

Что касается страхования, то, как разъяснил в комментарии Фокусу Василий Шевченко, и.о. министра транспорта и связи Украины 2008-2010, есть ориентировочные пределы выплат при потере самолета и гибели пассажиров, привязанные к курсу специальных прав заимствований МВФ. Сейчас компенсация за самолет составляет около 100 млн долларов, компенсация за гибель человека — в пределах 200 тыс долларов. Но если будет доказано, что возможность полетов была переоценена, пойдут дополнительные судебные иски, и суммы будут астрономические. Ни одна страховая не согласится страховать борта и пассажиров, понимая уровень военных рисков.

Напомним, по словам министра транспорта Франции Клемана Бона, Украина готовится к открытию гражданских авиарейсов, о чем говорит "упорная работа" над реализацией процесса открытия авиапространства для гражданских самолетов.

Как ранее писал Фокус, отсутствие авиаперевозок практически отбросило транспортные возможности Украины на столетие назад.