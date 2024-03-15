В США констатировали конец эпохи олигархов в Украине

С 2014 года Украина начала разрывать экономические связи с Россией, а также принимает изменения в законодательстве. Все это привело к постепенному снижению влияния олигархов.

Война в Украине, которая длится уже 10 лет, привела к тому, что в Украине начался упадок олигархии. Об этом пишет американский институт Wilson Center.

По мнению экспертов, украинскую экономику часто воспринимают как находящуюся под сильным влиянием олигархов, пораженную коррупцией и зависящую от промышленной инфраструктуры, унаследованной от СССР. Из-за вторжения России в последнее десятилетие заметным стало снижение влияния постсоветской олигархии в критических секторах экономики.

Росту олигархии в Украине в значительной степени способствовала постсоветская приватизация.

Упадок олигархии

С 2014 года Украина стремительно разрывает экономические связи с Россией и становится более зависимой от западного кредитного финансирования, что было обусловлено определенными законодательными изменениями, в частности новым законодательством по борьбе с олигархическим паразитизмом. Кроме того, государство укрепило свои институты для защиты от использования крупного бизнеса в личных целях. Все это привело к постепенному, а затем внезапному снижению влияния олигархов.

Это фактически символизировало конец эпохи олигархов в Украине.

"Несмотря на войну, Украина постепенно прогрессирует в других слабых сферах переходной постсоветской экономики, таких как борьба с коррупцией и совершенствование государственного управления. Но падение олигархии в последние годы, ускоренное войной, стало самым заметным показателем перехода украинской экономики к новому состоянию с новыми вызовами", — пишет Wilson Center.

Напомним, что российский олигарх Михаил Фридман подал иск против Украины на $1 млрд. Согласно заявлению холдинга АВНН, его представители угрожают Украине международным арбитражем за все случаи кампании "черного пиара".