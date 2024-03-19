Пенсия по инвалидности в Украине: как будут назначать выплаты в 2024 году

Согласно украинскому законодательству, причину, группу, время наступления инвалидности и срок, на который ее могут установить, определяют эксперты по медико-социальной политике, пояснили в Пенсионном фонде.

Все украинцы с инвалидностью могут претендовать на соответствующую социальную помощь и пенсионные выплаты. Между тем в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснили, как государство назначает гражданам пенсии по инвалидности.

Пенсии по инвалидности: как будут назначать в 2024 году

Отмечается, что пенсию назначат, если человек полностью или частично теряет трудоспособность, если у него есть страховой стаж. Эти условия предусмотрены в статье 32 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Выплаты назначаются независимо от того, когда наступила инвалидность:

во время работы;

до трудоустройства;

после увольнения.

Согласно украинскому законодательству, причину, группу, время наступления инвалидности, срок, на который она устанавливается, определяет медико-социальная экспертная комиссия МСЭК.

У украинцев, которым установили инвалидность, есть право на пенсионные выплаты, сумма которых зависит от установленной группы на весь срок инвалидности. Тем, кто достиг пенсионного возраста пенсии по инвалидности государство будет предоставлять пожизненно.

Какой стаж нужно иметь, чтобы назначили пенсию по инвалидности

Эксперты Пенсионного фонда говорят, что все зависит от группы инвалидности. Например:

для первой группы необходимый стаж составляет от 1 до 10 лет;

для второй и третьей групп — от 1 до 14 лет.

На процент выплат от основного размера пенсии по инвалидности также влияет ее группа:

1 группа — 100 %;

2 группа — 90 %;

3 группа — 50 %.

Чтобы получать пенсионные выплаты сразу после установления группы, нужно подать документы в ПФУ не позднее чем через три месяца со дня установления инвалидности. Иначе выплаты будут назначены со дня обращения.

Как назначается пенсия по инвалидности участникам Евромайдана

Если инвалидность наступила в период прохождения срочной военной службы или вследствие травм, полученных во время участия в событиях Евромайдана в период с 21 ноября 2013 года до 30 апреля 2014 года, то пенсию по инвалидности назначат независимо от того, есть страховой стаж или нет.

Пенсия по инвалидности: какой размер выплат в 2024 году

Минимальная пенсия по инвалидности является следующей:

для лиц с инвалидностью первой группы — 2,76 тысячи гривен;

для незанятых граждан с инвалидностью второй и третьей группы 2,52 тысячи гривен;

для незанятых украинцев с инвалидностью второй и третьей групп — 2,09 тысячи гривен.

В то же время военнослужащим государство предоставляет следующие выплаты по инвалидности:

первая группа — 100% суммы денежного обеспечения;

вторая группа — часть в 80% от общей суммы денежного обеспечения;

третья группа — часть в 60% от суммы денежного обеспечения.

А размер минимальной пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть меньше:

для первой группы — в размере 650% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность — 13,6 тысячи гривен;

для второй группы — в размере 525% прожиточного минимума — 10,98 тысячи гривен;

для третьей группы — в размере 360% прожиточного минимума — 7,53 тысячи гривен.

Напомним, в апреле, после того, как вырастет минимальная пенсия, выплаты повысятся у украинцев, достигших 65-летнего возраста и имеющих полный страховой стаж, и работающих пенсионеров. Тем временем в Пенсионном фонде объяснили, как мартовская индексация пенсий повлияет на назначение жилищных субсидий.