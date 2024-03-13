Индексация пенсий будет, но только благодаря поддержке ЕС, — Олег Пендзин (видео)

Украина экономику на военные рельсы не переводила, потому что это требует заморозки социальных стандартов и централизации бюджета. Государство может создать условия для эффективного привлечения денег украинцев через механизм облигации внутреннего государственного займа, говорит экономист.

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Украинским пенсионерам не стоит волноваться относительно индексации пенсий, ведь европейцы выделили деньги и в марте поступит первый транш в 4,6 млрд евро, а в апреле еще 1,5 млрд в рамках общей помощи в 50 млрд. И здесь как раз нет никаких проблем, ведь это не целевые средства и государство может их использовать по своему усмотрению. Такое мнение в интервью Фокусу высказал Олег Пендзин, эксперт экономического дискуссионного клуба.

Конечно, как говорит эксперт, в этом аспекте возникает моральный вопрос: а актуальна ли такая индексация? Потому что, ни одна страна во время войны не вводила такие экономические действия, не увеличивала социальные стандарты.

"Но Украина решилась это сделать, потому что сегодняшние войны довольно специфические, — акцентирует Пендзин, — Надо понимать, что два последних года мы воюем почти за чужой счет. Без финансовой поддержки партнеров экономическая ситуация в Украине была бы крайне тяжелой".

Кроме финансов Украина получает оружие отовсюду. Собственного оружия нам бы давно не хватило, чтобы противостоять нашествию российских оккупантов, отмечает экономист. А поскольку с 2022 года Украина потеряла четверть доходов населения, то не проиндексировать пенсии было бы аморальным.

По словам эксперта, Украина никоим образом не перешла на военные рельсы. Например, во время Второй мировой в США была очень жесткая программа по экономии ресурсов, были специальные программы по привлечению средств граждан для финансирования военных действий, очень жесткая система контроля за объемами и направлением производства тех или иных предприятий.

"По сути в США тогда ввели плановую экономику и таким образом перевели страну на военные рельсы, — говорит Пендзин, — Украина экономику на военные рельсы не переводила, потому что это требует замораживания социальных стандартов и централизации бюджета, а у нас до сих пор местные общины получают доходы от налога на доходы физических лиц и их тратят".

Запретить покупать украинцам что-то ценное иностранное, например, иномарки, тоже не является выходом, отмечает экономист. Потому что заложенные в бюджет 1,7 трлн гривен налогов еще надо собрать, а в них большая часть как раз налога от импортных товаров.

Государство может создать условия для эффективного привлечения денег украинцев через механизм облигации внутреннего государственного займа давая достаточно хороший процент, отмечает Пендзин. Но принудительно запретить использование собственных средств, то есть заморозить счета и их списать в интересах государства, это все равно, что поставить крест на украинской банковской системе.

Напомним, в апреле у некоторых пенсионеров вырастут пенсионные выплаты из-за увеличения минимальной заработной платы. В частности, автоматический перерасчет будет касаться граждан, которым более 65 лет и которые имеют полный стаж работы, и работающих пенсионеров.