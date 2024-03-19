Тарифы на газ в апреле: сколько украинцам придется заплатить: сколько украинцам придется заплатить

Большинство бытовых потребителей покупает газ у компании "Нафтогаз" по цене в 7,96 гривны за кубометр. Тарифы же других поставщиков колеблются от 7,7 до 9,99 гривны за кубометр

В Украине газоснабжающие компании определились, по каким тарифам будут предоставлять услуги населению в регионах в апреле 2024 года. Об этом говорится в на профильном сайте "ГазПравда".

Цена на газ в Украине: какими будут тарифы в апреле 2024 года

Так, отопительный сезон в Украине завершится в конце апреля, и до этого времени власти не будут менять цену на газ для населения. Тем временем большинство украинцев покупает природный газ у компании "Нафтогаз", которая считается крупнейшим поставщиком услуг. Компания предлагает своим клиентам фиксированный тариф, который составляет 7,96 гривны за кубометр.

Цены на газ в Украине для бытовых потребителей в апреле Фото: ГазПравда

У других поставщиков тарифы тоже являются постоянными. Например, в апреле цена газа для бытовых потребителей будет колебаться в пределах от 7,7 до 9,99 гривны за кубометр. Наименьшую цену для своих клиентов установила компания "Эру людям", а самую высокую — "Светлогаз". Шесть поставщиков предлагают покупать украинцам природный газ по цене, которая меньше 8 гривен, зато еще пять компаний установили цену, которая превышает эту отметку.

Также население доплачивает за доставку (распределение) природного газа. Потребителям ежемесячно приходит дополнительная квитанция с указанной ценой. По данным на сайте Минфина, цифры в платежках отличаются в зависимости от региона, поскольку конечную стоимость устанавливает оператор ГРМ. Например:

в Виннице потребители платят 2,112 гривны за кубометр газа;

в Житомире — 2,040 гривны за кубометр газа;

в Запорожье — 1,104 гривны за кубометр газа;

во Львове — 2,028 гривен за кубометр газа;

в Одессе — 1,308 гривен за кубометр газа.

Льготные тарифы на газ

В украинском правительстве планируют, что стоимость газа для предприятий тепловой коммунальной энергетики останется на уровне 2022 года. Сейчас тариф для предприятий является фиксированным, однако его срок действия тарифов истекает в апреле, поэтому Кабмин планирует их продлить.

Так, планируется, что ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" будет поставлять природный газ до 15 апреля 2025 года по ценам:

для нужд производства тепловой энергии для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и снабжению горячей воды населению — 7420 гривен с учетом НДС за 1000 кубических метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке);

бюджетным учреждениям — 16 390 гривен с учетом НДС за 1000 кубических метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).

Ранее стало известно, что в Киеве с 1 апреля могут вырасти тарифы на воду. Ожидается, что подорожание составит примерно 34%. Также Фокус рассказывал, кто из украинцев может платить за коммуналку на 75% меньше и как получить такую скидку.