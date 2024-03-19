Уже в июле: поставки оружия ВСУ профинансируют за счет прибыли от замороженных активов РФ, — СМИ

По информации Bloomberg, получать прибыль от замороженных российских активов при решении всех вопросов Украина начнет с июля этого года. Законодатели Евросоюза уже готовят соответствующий документ.

Около 260 миллиардов евро активов российского центрального банка, в основном в форме ценных бумаг и денежных средств, были "заморожены" странами G7, ЕС и Австралией, причем более двух третей из них заблокированы именно в ЕС. Об этом пишет агентство Bloomberg, которое ознакомилось с проектами документов, в которых рассматривается алгоритм передачи этих денежных средств Украине.

Подавляющее большинство активов "заморожено" через бельгийскую клиринговую палату Euroclear, где в 2023 году они принесли около 4,4 миллиарда евро прибыли. Подобное финансирование стало особенно важным, поскольку Украина ощущает снарядный голод, а помощь США в размере около 60 миллиардов долларов остается заблокированной в Конгрессе.

Механизм передачи прибыли Украине

Предложения, которые должны поддержать все страны — члены ЕС, предполагают введение налога на прибыль, полученную от "замороженных" активов, с целью использования примерно 3 миллиардов евро (3,3 миллиарда долларов США) в год для финансирования поставок оружия в Украину.

Доля доходов, полученных с 15 февраля, которая еще не определена, будет передаваться ЕС два раза в год до тех пор, пока санкции не будут сняты. Получать средства при решении всех вопросов Украина начнет с июля этого года.

Вместе с тем прибыль, полученная в прошлом, будет временно сохранена, а затем переведена в ЕС не ранее, чем через пять лет, говорится в проекте предложений. В случае возникновения рисков эти "чрезвычайные" доходы, полученные центральным депозитарием ценных бумаг до 15 февраля 2024 года, должны быть использованы в первую очередь для покрытия соответствующих расходов.

"Должны быть установлены условия для перевода в ЕС сумм, временно удержанных, когда в них больше нет необходимости", — говорится в одном из документов.

Первоначально денежные средства будут направлены в Европейский фонд мира — механизм ЕС по возмещению стоимости оружия, поставленного Киеву, а также в фонд бюджета ЕС по Украине. Часть прибыли останется у центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами, для покрытия расходов на их управление и борьбы с любыми рисками, включая потенциальные ответные меры со стороны России. Соответствующие расходы и корпоративный налог также будут вычитаться из доходов до их передачи.

Ранее Евросоюз просил центральные депозитарии ценных бумаг, владеющие "замороженными" российскими активами на сумму более 1 миллиона евро, откладывать полученные доходы, устанавливать отдельные процедуры бухгалтерского учета. Кроме того, им запрещалось использовать полученную прибыль и предложено предоставлять ЕС регулярные отчеты в рамках предложений блока.

Достижение консенсуса

Все предложения по использованию российских активов будут обсуждаться лидерами ЕС на встрече в Брюсселе на этой неделе. Вместе с тем мнения некоторых европейских политиков уже известны.

Так, Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС, заявил журналистам, что нельзя сказать о полном единогласии, но мощный консенсус для принятия этого решения есть. Он добавил, что некоторые государства — члены хотят получить более подробную информацию.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил после встречи со своими коллегами из ЕС в Брюсселе в понедельник, 18 марта, что они приняли "политическое решение, хотя и не юридическое", чтобы использовать непредвиденную прибыль.

Однако некоторые страны союза неохотно поддерживают использование этих средств для оказания Украине военной поддержки, и этот раскол рискует задержать прогресс, по мнению экспертов, знакомых с этим вопросом.

Одновременно администрация президента США подталкивает союзников по G7 к немедленной конфискации "замороженных" активов и хочет увидеть прогресс до саммита лидеров в июне. Однако Европейский центральный банк и ряд таких стран, как Германия и Франция, неохотно склоняются к столь стремительному решению вопроса.

Напомним, 1 февраля сообщалось, что доходы от замороженных активов РФ направят на финансирование помощи Украине, о чем заявили в Евросоюзе.