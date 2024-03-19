"Разрушаете собственный бизнес": в Минэкономики спрогнозировали последствия блокирования границы поляками

Из-за заблокированной границы существенные финансовые убытки угрожают не только Украине, но и Польше.

В Польше уже анонсировали расширение перечня товаров, которые запрещены для импорта из Украины. Кроме того, известно о многочисленных громких заявлениях о вероятности полной остановки торговли и блокировании украинско-польской границы. Ситуацию прокомментировал заместитель главы Минэкономики Украины Тарас Каска в интервью журналисту Евгению Плинскому.

По мнению чиновника, сейчас "эмоции находятся на самом высоком уровне", поэтому украинская сторона уже изучает возможность идти на подобные шаги и ввести ограничения на импорт товаров. Тарас Качка убежден, что в конце концов от подобных негативных тенденций в польско-украинских отношениях выигрывает только Россия.

По словам заместителя министра, участие в протестах принимают преимущественно польские фермеры. Если Украина возьмет с них пример и решит закрыть границы, от этого будут страдать польские клиенты.

"Вы продаете кукурузу производителю молока, оно дальше идет в сыр, а сыр переправляется в Украину. А если у вас перестанут это покупать, то ваш бизнес просто разрушится. Поэтому крайне важно, что мы с правительством Польши все эти вопросы детально обсудили. В настоящее время мы соглашаемся с риторикой польских чиновников, которая направлена именно тем протестующим", — рассказал Качка.

По его мнению, суть основной проблемы в украинско-польских отношениях заключается не в отсутствии взаимопонимания между членами правительства или препятствии аграрному сектору, а в связи с тем, что в ходе предвыборной кампании в Польше эмоции протестующих только подпитывали. Причем некоторые это делали добросовестно, желая выиграть выборы, а другие наоборот недобросовестно из-за достаточно активного влияния Кремля.

Напомним, что польские фермеры 15 марта заблокировали границу со Словакией. Они утверждали о желании не допустить "неконтролируемый поток зерна из Украины в ЕС".