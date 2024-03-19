Чтобы "успокоить фермеров": ЕС введет пошлины на зерно из России и Беларуси, — FT

Размер пошлины, которую в ближайшие дни планирует ввести Европейская комиссия, составляет 95 евро за тонну зерновых. Также будут установлены тарифы в размере 50% на семена масличных культур и продукты.

Европейский союз готовится ввести пошлины на импорт зерна из Российской Федерации и Беларуси, чтобы"успокоить фермеров" и некоторые страны-члены. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на лиц, знакомых с этими планами.

В издании рассказали, что Брюссель долгое время сопротивлялся давлению со стороны Польши и стран Балтии по ограничению российского и белорусского импорта, утверждая, что такой шаг может нарушить мировые продовольственные рынки и нанести вред развивающимся странам.

Однако, по словам лиц, знакомых с соответствующими планами, в ближайшие дни ожидается, что Еврокомиссия введет пошлину в размере 95 евро за тонну зерновых из России и Беларуси.

"Это привело бы к повышению цен минимум на 50%, уничтожив спрос. 50-процентные пошлины также будут установлены на семена масличных культур и продукты, полученные из них", — говорится в материале.

В издании напомнили, что еще в феврале Латвия ввела односторонний запрет на импорт многих продуктов питания из России и Беларуси и объявила о строгих проверках грузов.

Ранее польский политик и комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил, что в Евросоюзе должны реагировать, "когда Россия использует продовольствие, как оружие".

Напомним, ранее руководитель польского правительства Дональд Туск заявил, что Европейский Союз должен принять совместное решение относительно запрета импорта зерна из России и Беларуси.