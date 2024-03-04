Туск предлагает ЕС принять совместное решение о запрете импорта зерна из РФ и Беларуси

Премьер-министр Польши рассказал, что обратился к маршалку сейма относительно решения законодательного органа по применению санкций против российской сельскохозяйственной продукции и белорусских агротоваров.

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Европейский Союз должен принять совместное решение относительно запрета импорта зерна из России и Беларуси. Об этом заявил руководитель польского правительства Дональд Туск, информирует РАР.

Он выразил убеждение в том, что общее европейское решение даст гораздо лучший эффект. Отдельные решения, по его мнению, не будут иметь мощного результата.

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"Готовы к плохим сценариям": заявления Путина следует воспринимать серьезно, — Туск

Руководитель польского правительства проинформировал, что глава парламента Польши намерен инициировать решение относительно санкционных ограничений против сельскохозяйственной продукции из РФ и Беларуси.

Премьер-министр рассказал, что обратился к маршалку сейма Польши относительно решения законодательного органа по применению санкций против российской сельскохозяйственной продукции и белорусских агротоваров.

Туск также считает, что ужесточение санкций важно. По его мнению, нужно гарантировать не только соответствующую безопасность польскому рынку, но в целом европейскому.

Эмбарго на агропродукцию из России и Беларуси

Премьер-министр Польши Дональд Туск провел встречу с фермерами 29 февраля. Он заявил, что его страна будет работать над эмбарго на агропродукцию из России и Беларуси. Он сказал, что стороны смогли обсудить соответствующие предложения фермеров, которые протестуют у границы с Украиной. Политик назвал их требования аргументированными, однако отметил, что некоторые из них касаются изменения сельскохозяйственной политики ЕС.

Туск отметил, что он и протестующие вместе должны защитить польское фермерство, а затем рынок своей страны и европейский рынок перед очень несправедливыми последствиями решения о либерализации торговли с Украиной. Также он сказал, что Варшава хочет и будет продолжать помогать Украине.

Напомним, польские фермеры, участники так называемого "звездного марша" в столицу страны, во вторник, 27 февраля, вышли на масштабный протест против политики европейского сообщества и импорта агропродукции из Украины. Они требовали от польского правительства ограничения импорта украинской агропродукции и выхода Польши из European Green Deal, что накладывает на них ряд ограничений.