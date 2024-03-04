Туск пропонує ЄС ухвалити спільне рішення щодо заборони імпорту зерна з РФ та Білорусі

Прем’єр-міністр Польщі розповів, що звернувся до маршалка сейму щодо рішення законодавчого органу стосовно застосування санкцій проти російської сільськогосподарської продукції та білоруських агротоварів.

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Європейський Союз повинен ухвалити спільне рішення стосовно заборони імпорту зерна з Росії та Білорусі. Про це заявив керівник польського уряду Дональд Туск, інформує РAР.

Він висловив переконання у тому, що спільне європейське рішення дасть набагато кращий ефект. Окремі рішення, на його думку, не будуть мати потужного результату.

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Керівник польського уряду проінформував, що очільник парламенту Польщі має намір ініціювати рішення стосовно санкційних обмежень проти сільськогосподарської продукції з РФ і Білорусі.

Прем’єр-міністр розповів, що звернувся до маршалка сейму Польщі щодо рішення законодавчого органу стосовно застосування санкцій проти російської сільськогосподарської продукції та білоруських агротоварів.

Туск також вважає, що посилення санкцій важливе. На його думку, потрібно гарантувати не тільки відповідну безпеку польському ринку, але загалом європейському.

Ембарго на агропродукцію з Росії та Білорусі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провів зустріч із фермерами 29 лютого. Він заявив, що його країна працюватиме над ембарго на агропродукцію з Росії та Білорусі. Він сказав, що сторони змогли обговорити відповідні пропозиції фермерів, які протестують біля кордону з Україною. Політик назвав їхні вимоги аргументованими, однак зазначив, що деякі з них стосуються зміни сільськогосподарської політики ЄС.

Туск зазначив, що він і протестувальники разом повинні захистити польське фермерство, а відтак ринок своєї країни та європейський ринок перед дуже несправедливими наслідками рішення про лібералізацію торгівлі з Україною. Також він сказав, що Варшава хоче і буде продовжувати допомагати Україні.

Нагадаємо, польські фермери, учасники так званого "зіркового маршу" до столиці країни, у вівторок, 27 лютого, вийшли на масштабний протест проти політики європейської спільноти та імпорту агропродукції з України. Вони вимагали від польського уряду обмеження імпорту української агропродукції та виходу Польщі із European Green Deal, що накладає на них низку обмежень.