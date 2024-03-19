Франция вместе с Польшей выступила против импорта зерна из Украины, — Politico

По словам журналистов, изменения, которых добиваются Париж и Варшава под давлением фермеров, могут стоить Украине 1,2 млрд евро недополученных доходов.

Франция присоединилась к усилиям Польши ограничить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Страны угрожают переговоры о продлении свободной торговли между ЕС и Украиной. Об этом пишет Politico.

Сообщается, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск встретились во время саммита Веймарского треугольника в Берлине. Несмотря на призывы поддержать Украину в борьбе против российской агрессии, политики заключили соглашение о взаимной позиции по ограничению импорта сельхозпродукции из Украины в ЕС.

Сообщается, что изменения, которых добиваются Париж и Варшава, могут стоить Украине 1,2 млрд евро недополученных доходов.

"Это огромный удар для страны, которая нуждается во всей возможной помощи. Государства-члены (ЕС, — ред.), которые больше всего демонстрируют свою поддержку Украине, также наносят стране наибольший ущерб", — сказал журналистам один из источников.

Издание пишет, что европейские фермеры давят на правительства своих стран, заявляя, что не могут конкурировать с Украиной.

При этом, как сообщается, европейские законодатели недавно уже проголосовали за введение ряда ограничений. Поправки отправили три ветви ЕС — Совет, Парламент и Комиссию — обратно за стол переговоров для поиска компромисса.

Напомним, в Минэкономики спрогнозировали последствия блокирования границы поляками. Так, Из-за заблокированной границы существенные финансовые убытки угрожают не только Украине, но и Польше.