Хватило бы на полторы бригады: в Раде назвали сумму, которую Украина потеряла из-за блокады

6,5 млрд гривен потеряет в марте украинский бюджет из-за польской блокады, сообщил глава финансового комитета парламента Гетманцев. В феврале бюджетные потери составили 7 млрд гривен.

Блокада границы между Украиной и Польшей станет причиной того, что отечественный бюджет недополучит в марте 6 млрд 500 млн гривен. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Тelegram в среду, 20 марта.

"6,5 млрд грн. Столько Украина потеряет в поступлениях от таможни в результате блокирования границы в марте", — написал народный избранник.

По словам Гетманцева, эти таможенные платежи могли бы обеспечить больше, чем одну бригаду ВСУ.

"Это полторы полностью обеспеченные всем бригады", — подчеркнул депутат.

Он также напомнил, что в феврале Украина потеряла из-за польской блокады 7 млрд гривен.

Блокада польской границы — что известно

Напомним, 20 марта в Польше проходит масштабная акция протеста. По всей стране вышли около 70 тысяч аграриев и фермеров на 580 митингов. В местах запланированных протестов сельскохозяйственная блокада уже привела к серьезным перебоям в движении транспорта.

Поляки требуют расширения льготного кредитования и снятия ограничения на использование азотных удобрений. Возмущение фермеров вызывает и требование ЕС сохранять ежегодно незасеянными не менее 4% пахотных земель, чтобы сохранить плодородие почвы и биоразнообразие.

По сообщениям Государственной пограничной службы Украины и Пограничной службы Польши в пункте пропуска "Медика — Шегини" митингующие заблокировали движение автобусов.

После этой информации к польскому министру внутренних дел обратился вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. Неужели люди должны быть заложниками политических противостояний в цивилизованной стране