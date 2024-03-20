США и Турция ведут переговоры о создании новой системы санкций против РФ, — СМИ

Журналисты узнали, что чиновники в Вашингтоне и Анкаре обсуждали процедуру соблюдения санкций против РФ. После проведения Турцией расследования и обнародования результатов в случае необходимости будут приниматься дополнительные меры.

Между Соединенными Штатами и Турцией удалось достичь договоренности о новой системе соблюдения и введения новых антироссийских санкций. Об этом идет речь в материале турецкого издания Hürriyet.

По данным СМИ, темой обсуждения американских и российских чиновников стала процедура соблюдения санкционного режима против России. В частности Вашингтон вводит ограничения в отношении компаний, которые не прекратили коммерческую деятельность с РФ. При этом США не проводили каких-либо детальных расследований вместе с Турцией по этому поводу.

Журналисты отмечают, что это привело к различным экономическим проблемам. Две страны достигли договоренностей о новой системе под названием "схема соблюдения санкций". Она предусматривает, что сначала США информируют Турцию о потенциальных компаниях и предоставляют запрос на получение информации по этому вопросу.

После проведения Турцией расследования и обнародования результатов в случае необходимости будут приниматься дополнительные меры.

Влияние санкций США на Турцию

Из-за угроз американских властей по применению санкций в отношении финансовых компаний, которые не отказались от бизнеса с Россией, объемы торговли между Турцией и РФ резко снизились, что привело к замедлению некоторых платежей как за импортируемую нефть, так и за турецкий экспорт.

В то же время расположенный в Средиземном море турецкий нефтяной терминал "Дортиол" не будет принимать российский импорт из-за усиления санкционного давления со стороны США. При этом Анкара всячески хочет улучшить военные отношения с США, поэтому уже частично выполняет положения о финансовых санкциях в отношении РФ.

Напомним, что 24 февраля стало известно, что глава Белого дома Джо Байден из-за опасений за состояние американской и мировой экономики не вводит мощные санкции против РФ.

Кроме того, 27 ноября сообщалось, что Турция, несмотря на полномасштабную войну РФ против Украины, нарастила торговлю с Москвой.